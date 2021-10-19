Üye Girişi
Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi - Son Dakika

Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

19.10.2021 08:51
Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

AFAD verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de meydana gelen 6,0 şiddetindeki deprem Kaş'a komşu olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde de hissedildi.

AFAD verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de meydana gelen 6,0 şiddetindeki deprem Kaş'a komşu olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde de hissedildi.

Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kaş'a komşu olan Fethiye ilçesinde hissedildi. Deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ilçede günlük hayatın devam ettiği bildirildi.

(Murat Yalçın/İHA)

Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi
Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi
Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi
Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

Yunanistan, Aydın, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar 09:25 Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu 09:12 Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu Anadolu Efes, derbide F.Bahçe'den 22 sayı fark yedi 08:55 Anadolu Efes, derbide F.Bahçe'den 22 sayı fark yedi
Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevresi hissetti 08:46 Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevresi hissetti Suç örgütü liderliğiyle suçlanan sanıktan mahkemede ilginç savunma: Hanıma sözüm geçmiyor, nasıl örgüt yöneteyim? 08:04 Suç örgütü liderliğiyle suçlanan sanıktan mahkemede ilginç savunma: Hanıma sözüm geçmiyor, nasıl örgüt yöneteyim? Oğulcan Engin ile ayrılan Ezgi Eyüboğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi 07:51 Oğulcan Engin ile ayrılan Ezgi Eyüboğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı 07:35 Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı 07:30 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı

Son Dakika Haberleri
09:25 Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar
09:12 Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu
09:06 Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'a 2024'e kadar tarihi yetki verildi
08:55 Anadolu Efes, derbide F.Bahçe'den 22 sayı fark yedi
08:51 Şarkıcı Linet'ten ilginç açıklama: Ülkemde asker kaçağıyım
08:45 Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevresi hissetti
08:07 Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı
07:52 Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz
07:44 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz
07:30 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı
Alkollü sürücü, önünü kestiği araçta bulunan kişilerden dakikalarca dayak yedi Alkollü sürücü, önünü kestiği araçta bulunan kişilerden dakikalarca dayak yedi         
09:31
Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan 3 hortum panik yarattı! Yarım saat etkisini sürdürdü Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan 3 hortum panik yarattı! Yarım saat etkisini sürdürdü         
09:14
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'a 2024'e kadar tarihi yetki verildi Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'a 2024'e kadar tarihi yetki verildi         
09:06
Şarkıcı Linet'ten ilginç açıklama: Ülkemde asker kaçağıyım Şarkıcı Linet'ten ilginç açıklama: Ülkemde asker kaçağıyım         
08:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz         
07:52
Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz         
07:45
Son Dakika: Osman Kavala hakkında Son Dakika: Osman Kavala hakkında "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı         
07:31
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
20:35
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi         
20:15
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 09:36:23. #1.12#
SON DAKİKA: Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement