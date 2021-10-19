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Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar - Son Dakika

Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar

19.10.2021 10:19

Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar Mermer ocaklarından çıkan kamyonlar mahalle yolunu tercih edince yol kenarındaki evlerde hasar oluştu Evi hasar gören Hatice Yağcı: "Deprem oluyormuş gibi geliyor, korkuyla yaşamak istemiyorum" Manisa'nın Saruhanlı...

Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar

Mermer ocaklarından çıkan kamyonlar mahalle yolunu tercih edince yol kenarındaki evlerde hasar oluştu

Evi hasar gören Hatice Yağcı:

"Deprem oluyormuş gibi geliyor, korkuyla yaşamak istemiyorum"

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi yakınlarındaki mermer ocağından malzeme taşıyan tırlar, mahalleden geçiş sarsıntılara neden olurken yol kenarında bulunan köy evlerinde sarsıntılar nedeniyle hasar meydana geldi. Evlerini sürekli olarak tadilat yaptırmak zorunda kalan mahalleli tırlar için alternatif güzergah belirlenmesini istedi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi sakinleri yol üzerinden geçen mermer yüklü tırlar nedeniyle dertli. Mahalleye yakın bir bölgede bulunan çok sayıdaki mermer ocağından mermer yüklü tırlar mahallenin ortasından geçen yolu kullanmak durumunda kalıyor. Tırların geçişi nedeniyle yol kenarındaki tek katlı köy evlerinde büyük sarsıntılar meydana gelirken, mahalle sakinleri ise sürekli deprem oluyormuş hissiyle yaşamak zorunda kalıyor. Mahalle sakinlerini korkutan tırların geçişiyle yaşanan sarsıntılar evlerde de hasara neden oldu. Duvarlarda derin çatlaklar ve tavanda göçükler meydana gelen evler, neredeyse her hafta tadilat görüyor. Evlerinin başına yıkılmasından korkan mahalle sakinleri kamyonlar için alternatif güzergah belirlenmesini istedi.

"Deprem oluyormuş gibi geliyor, korkuyla yaşamak istemiyorum"

Evlerini tadilat yaptırmaya vakti olmadığını belirten 75 yaşındaki Fahriye Barlas, "Her taraf çatlak içerisinde. Tadilat yapmaya da vaktim yok. Tırlardan dolayı her taraf göçüyor. 75 yaşındayım ben evime mi bakayım? Burada mermer ocakları var. Hiç durmadan gece gündüz tır geçiyor buradan. Tırlar geçerken ev deprem oluyor gibi sallanıyor" dedi.

Tırların geçişi sırasında deprem oluyormuş hissine kapıldığını ve korku içerisinde yaşadığını söyleyen Hatice Yağcı, "Evin durumu iyi değil. Başımıza yıkılacak neredeyse. Tırlar geçerken sallanıyor. Ben de kalkıyorum, tırlar geçince de duruyor. Başıma yıkılacak diye korkuyorum. Duvardaki çatlak elim içine girecek kadar büyüktü. Tırlar için yol yapılmasını istiyorum. Deprem oluyormuş gibi geliyor. Ben de kalkıp oturuyorum. Bazen çok fazla geçiyorlar ve korkuyla yaşamak istemiyorum. Yaşlıyım yataktan düşeceğim diye koltukta yatıyorum. Daha önce düştüm zaten kalçamı kırdım" diye konuştu.

Öte yandan tırların geçişi sırasında oluşan toz da mahalledeki yol kenarında bulunan zeytinliğe de zarar verdiğini belirten mahalleli, bu duruma çare bulunması için yetkililere seslendi.

Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar
Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar

Saruhanlı, Manisa, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem değil tır çatlağı... Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar - Son Dakika
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