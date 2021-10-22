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Deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik 2 yaşında - Son Dakika

Deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik 2 yaşında

22.10.2021 13:26
Deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik 2 yaşında

Allianz Türkiye'nin toplumsal risk farkındalığını artırma hedefiyle 2019'da kapılarını açtığı Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi 2 yılı geride bıraktı.

Allianz Türkiye'nin toplumsal risk farkındalığını artırma hedefiyle 2019'da kapılarını açtığı Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi 2 yılı geride bıraktı. Bugüne kadar 2 binden fazla misafirin ağırlandığı şirkette, bin 500 saate yakın test gerçekleştirilirken, toplam 88 saat eğitim, 156 saat danışmanlık hizmeti verildi ve pandemi koşullarında olabildiğince çok insana ulaşma hedefiyle "Allianz Teknik Sanal Tur" aplikasyonu hayata geçirildi.

Türkiye'de yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapan Allianz'ın, 2019'da deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle kapılarını açtığı Allianz Teknik 2 yılı geride bıraktı. Allianz'ın İstanbul Beykoz'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi'nin kampüsü içinde kurduğu Allianz Teknik, pandemi döneminde de pandemi koşullarına uygun olarak topluma risk farkındalığı konusunda destek vermeye devam etti. 2 yıl içinde 2 binden fazla misafirin ağırlandığı Allianz Teknik'te; bin 500 saate yakın test gerçekleştirildi. 88saat eğitimin düzenlendiği merkezde 156 saat danışmanlık hizmeti sunuldu. Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor" projesiyle deprem bölgelerinde yaşayan çocuklara uzaktan da olsa çevrimiçi atölye çalışmaları düzenlendi.

TÜRKİYE'NİN İLK AKREDİTE DEPREM VE YANGIN TEST EĞİTİM MERKEZİ

Şirketin 2'nci yıla özel olarak yayımladığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"2500 metrekarelim alan üzerine kurulu olan, 1400 metrekare kapalı alan ve 1100 metrekare açık alana sahip olan Allianz Teknik'te Risk farkındalığı yüksek bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle, başta yangın ve deprem riskleri olmak üzere birçok farklı branş ve konuda risk mühendisliği hizmetleri veriliyor. Laboratuvar faaliyetlerinin Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından uluslararası ve yerel standartlara uygunluğunun tescillenmesiyle Türkiye'nin ilk akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi; deprem laboratuvarı, deprem eğitim salonu, deprem simülasyonunun da olduğu konferans salonu, yangın simülasyon odası (EDOK) ve spray odaları (yağmurlama sistemi aktivasyon odası), yangın eğitim salonu, yangın pompa odası, duman kaçış simülasyon odası, temiz yangın simülasyonu ve yangına tepki laboratuvarı bölümlerinden oluşuyor. Münih'teki iki test merkezinin ardından, grup bünyesinde dünya genelinde üçüncü test merkezi olma özelliğini taşıyan merkez, aynı zamanda grubun deprem ve yangın alanlarında hizmet veren dünyadaki ilk test merkezi. Uluslararası akreditasyon standartlarına uygun olan merkezde endüstriye yönelik yürütülecek deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları hayata geçirilirken, profesyonel risk danışmanlık hizmeti veriliyor, meslek kuruluşları ve üniversitelerle birlikte hareket ederek kamuya ve özel sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler yetiştirilmesine de katkıda bulunuluyor. Merkezde ayrıca akademik çalışmalara da destek veriliyor."

İKİNCİ YAŞA ÖZEL ŞARKI: ÇÖK, KAPAN, TUTUN

Allianz Türkiye, Allianz Motto Müzik ortak yapımı "Yanında" albümü ile bu kez deprem konusuna dikkat çekti. "Çök, Kapan, Tutun" adıyla yayımlanan klip, Allianz Türkiye'nin, deprem ve yangın konusunda toplumsal risk farkındalığını artırmaya katkıda bulunma hedefiyle 2019'da hayata geçirdiği Allianz Teknik'te çekildi. 'Yanında Allianz, Hayatında Müzik' sloganıyla 4 farklı sigorta ve emeklilik ürününün, 4 farklı müzik türü kullanılarak anlatıldığı albümün son parçası Allianz Teknik'in ikinci açılış yıldönümüne özel olarak hayata geçirildi. Klipte depremin ülkemizin gerçeği olduğuna ve alınan önlemlerle deprem nedeniyle yaşanması muhtemel zararların en aza indirilebileceğine vurgu yapılıyor.


Deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik 2 yaşında

Türkiye, Yangın, Deprem, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deprem ve yangın test ve eğitim merkezi Allianz Teknik 2 yaşında - Son Dakika


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