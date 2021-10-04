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Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor - Son Dakika

Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor

04.10.2021 11:38
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor, System.String[]

İZMİR'de geçen yıl 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında eşi Fidan Gezgin'i (38) kaybeden, 4 yaşındaki kızı Ayda Gezgin ise 91 saat sonra mucize şekilde kurtarılan Uğur Gezgin (41), aradan geçen 11 aylık süreçle ilgili DHA'ya konuştu.

İZMİR'de geçen yıl 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında eşi Fidan Gezgin'i (38) kaybeden, 4 yaşındaki kızı Ayda Gezgin ise 91 saat sonra mucize şekilde kurtarılan Uğur Gezgin (41), aradan geçen 11 aylık süreçle ilgili DHA'ya konuştu. Kızı Ayda ve deprem sırasında okulda olduğu için kurtulan oğlu Atakan Gezgin (9) ile birlikte yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Gezgin, çocuklarına sarılarak yaşama tutunduğunu dile getirdi.

Uğur Gezgin, İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde oturdukları Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında eşi Fidan Gezgin'i kaybetti. Kızı Ayda da 91 saat sonra mucize eseri enkazdan çıkarıldı. Depremin ardından hayatın devam ettiğini belirten Uğur Gezgin, "Çocuklarımın psikolojileri, sağlığı ve yaşamlarına odaklandım. Geleceklerini planlamakla meşgulüm. İşime devam ediyorum. Çocuklar okula gidip, geliyor. Oğlum basketbol idmanlarına devam ediyor. Hayat, bizim için böyle devam ediyor. Ayda'ya depremden sonra eve geldiğimiz ilk hafta annesinin vefat ettiğini psikologlar eşliğinde anlattık. Şimdi yavaş yavaş bu acılar külleniyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor, Kendi içimizde bazı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. Bunun yanında mahkeme süreci devam ediyor. Evlerimiz yeniden yapılıyor. Bir şekilde her şey yoluna girer diye düşünüyorum" dedi.

'YÜKSEK SES KÜÇÜK AYDA'YI KORKUTUYOR'Depremden sonra kızı Ayda'nın bazı durumlara karşı aşırı hassasiyet gösterdiğini belirten Uğur Gezgin, "Mesela matkap, çekiç ya da herhangi bir gürültülü ortamda tepki veriyor. Bir basketbol maçına gittik. Ses nedeniyle fazla duramadık. Yüksek seslere karşı aşırı duyarlı. Korkup, kucağıma kaçıyor. Bizler onu sakinleştirmeye çalışıyoruz. Psikologlar, bu konuda destek oluyor. Tedavisine çalışıyorlar. Eskiye göre daha iyi. Ancak zaman zaman bu konuda olumsuzluk yaşıyoruz. Daha önceleri karanlıktan çok korkuyordu. Onu atlattık çok şükür. Şu an sadece aşırı seslere karşı çok tepkisi var" dedi.Hayatını kaybeden eşi Fidan Gezgin'e de değinen Gezgin, "Arkadaşımdı. Hayat yoldaşımdı. Tabii ki kendisini özlüyorum. Zaman zaman hatıralar aklımıza geliyor. Çocuklarla beraber hatıraları yaşatmaya çalışıyorum. Oğlumun da kızımın da annesini özlediği zamanlar oluyor. Oğlum biraz daha yaşı büyük olduğu için daha bilinçli. Kızım, ölüm ile yaşam arasında soyut- somut ne olduğunu henüz bilmiyor. Psikologlarımız, sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Bu konuda bize tamamen destek oluyorlar" dedi.'AĞABEYİYLE ÇOK MUTLU'22 Eylül'de oğlunun evde ve basketbol kulübünde doğum gününü kutladıklarını belirten Gezgin, "Ayda, o gün çok mutluydu. En büyük dayanağı ben ve ağabeyi. Ağabeyiyle aralarında çok büyük bir bağ var. Depremden önce de böyleydi şimdi de. Ağabeyiyle çok mutlu" diye konuştu.

Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor

basketbol, Deprem, İzmir, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor - Son Dakika
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