Depremde ölen Umut, faciadan 2 gün önce Cumhuriyet Bayramı'nı resmetmiş - Son Dakika

EGE Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıklarında geçen yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalıp yaşamını yitiren 7 yaşındaki Umut'un faciadan 2 gün önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resim çizdiği ortaya çıktı. Bugün depremin birinci yıl dönümünde, yürekleri sızlatan o resim eşliğinde 'Umut'a Sürüyoruz' etkinliği kapsamında pedallar depremde yaşamını yitiren canlar için çevrilecek.

Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek sağ kurtarıldı. Saatler sonra kızları Elif'e kavuşan ailenin sevinci, oğulları Umut'tan gelen acı haberle buruk kaldı. Umut Perinçek'in enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.

Depremin yıl dönümünde, Umut Perinçek'in geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çizdiği resim ortaya çıktı. Depremden 2 gün önce Umut'un, ellerinde ay yıldızlı bayraklı insan figürleri ve üzerinde 'Cumhuriyet' yazılı bir araç resmettiği belirtildi.

Depremin yıl dönümünde anma törenleri kapsamında düzenlenecek olan etkinlikte, bugün yürekleri sızlatan o resim eşliğinde 'Umut'a Sürüyoruz' etkinliğinde pedallar depremde yaşamını yitiren canlar için çevrilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndan hareket edecek olan binlerce kişi, üzerlerinde 'Umut herkese lazım' baskılı giysilerle pedallarını enkaz bölgesi olan Doğanlar Apartmanı'na çevirecek.