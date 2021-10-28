Dere yatağında mahsur kalan atı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine köye giden itfaiye ekibi, bitkin düşen atı mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti. - AĞRI

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Pirali köyünde sabah saatlerinde merada otlayan bir at, yüksekten yuvarlanarak dere yatağındaki çamura saplanarak mahsur kaldı. Köy sakinleri, uzun uğraşlar sonucu atı mahsur kaldığı yerden kurtaramayınca Diyadin Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 il yağmura teslim olacak

Bu görüntünün devamında neler yaşandı? Burak'ın neden tepki gösterdiğini hocası anlattı

Market açılışında yapılan indirim izdihama neden oldu