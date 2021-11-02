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Dere yatakları ve kanallar çöplük değildir! - Son Dakika

Dere yatakları ve kanallar çöplük değildir!

02.11.2021 08:33
Dere yatakları ve kanallar çöplük değildir!

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda taşkın meydana gelmemesi için Yunusemre ve Şehzadeler ilçesindeki dere yatakları ve menfezlerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. İdare, dere yatakları ve kanallara çöp atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalar ile yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz durumlara son veriyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre veŞehzadeler ilçesindeki derelerde geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında,Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe mahallesindeki Tabak deresinin bir bölümü ile aynı mahallede bulunan Çaybaşı deresinde temizlik, Yunusemre ilçesinde bulunan Haydar deresinin Lalapaşa ve Kaynak mahallesinden geçen bölümünde temizlik, Üzümbağ ve Kazan derelerinin Batı Kışladan geçen bölümünde temizlik, Bozköy Deresinin Yunusemre/Uncubozköy, Laleli, Güzelyurt ve Cumhuriyet Mahallelerinden geçen bölümlerinde temizlik çalışması ile DSİ Sulama kanalının Yunusemre/Atatürk, Barbaros, M. Fevzi Çakmak ile Şehzadeler/ Turgut Özal, Nurlupınar Mahallelerinden geçen bölümlerinde yer alan köprü ve menfez geçişlerinde biriken malzemelerin temizlikleri gerçekleştirildi.Ayrıca Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes mahallesi Kırtık küme evlerinden geçen Kırtık Deresi üzerinde bulunan tersip bentlerinde nakliyeli temizlik çalışması gerçekleştirildi. Sadece bu temizlik çalışmasında 283 kamyon malzeme çıkarıldı.

"Atılan çöplerin zararını hepimiz çekiyoruz"

İl genelindeki dereler ve su kanallarının sorumsuzca atılan çöpler nedeniyle tıkandığını ve büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Manisa'da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla idare olarak durmadan dere temizlik ve ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik çalışmalarında karşılaştığımız manzaralar hiç iç açıcı değil. Dere yatakları ve yağmur suyu kanalları bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılıyor. Bu durum hem çevre hem de insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, dere yataklarını çöp olarak kullanmayalım. Temizlik esnasında ekiplerimizin çalışmalarından yatak, koltuk, envai çeşit futbol topu, pet şişe, damacana, buzdolabı, evsel atık, çuvallar ve molozlar yani aklınıza gelen her şey çıktı. Yüzlerce kamyon zararlı madde çıkardık. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçli olmaya çağırıyoruz" dedi.

Dere yatakları ve kanallar çöplük değildir!

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet, Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dere yatakları ve kanallar çöplük değildir! - Son Dakika


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