Derecik'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Derecik-Şemdinli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücüyle beraber 5 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler yaşanan kaza ile ilgi inceleme başlattı. - HAKKARİ