Derede mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

O anlar, Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde Yağlıdere deresinde vatandaşlar bir köpeğin mahsur kaldığını fark etti.

Giresun 'un Yağlıdere ilçesinde, derede mahsur kalan köpeğin bir genç tarafından kurtarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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