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Derede yaralı bulundu, 2 hafta sonra hastanede öldü - Son Dakika

Derede yaralı bulundu, 2 hafta sonra hastanede öldü

19.10.2021 10:48
Derede yaralı bulundu, 2 hafta sonra hastanede öldü

BURSA'da dere yatağında yaralı bulunan Taner Nari (40), iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA'da dere yatağında yaralı bulunan Taner Nari (40), iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vücudunda darp izleri tespit edilen Nari'nin ölümünü şüpheli bulan savcılık, soruşturma başlattı.

Olay, 30 Eylül'de, Yenişehir ilçesinin kırsal Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede ailesiyle yaşayan Taner Nari, gittiği derenin yatağında, komşuları tarafından baygın bulundu. İhbar üzerine gelen 112 Acil sağlık ekibinin Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Taner Nari, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık iki haftadır hastanede tedavi gören Taner Nari, doktorların tüm çabasına karşın önceki gün hayatını kaybetti.

Vücudunda darp izleri olduğu belirlenen Taner Nari'nin cansız bedeni, ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu Taner Nari'nin kardeşi Gökhan Nari, "Psikolojik sorunları olan ağabeyimin düşerek yaralandığını babamdan öğrendim. Bildiğim kadarıyla, husumetli olduğu kimse yoktu. Otopsi yapılarak ölüm nedeninin belirlenmesini istiyorum" dedi.

Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Derede yaralı bulundu, 2 hafta sonra hastanede öldü

Yenişehir, Otopsi, Eylül, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Derede yaralı bulundu, 2 hafta sonra hastanede öldü - Son Dakika


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