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Dereköy Mahallesi rahat bir nefes aldı - Son Dakika

Dereköy Mahallesi rahat bir nefes aldı

05.10.2021 15:46
Dereköy Mahallesi rahat bir nefes aldı, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy mahallesinde Matdere sondajı terfi hattının tarım arazileri içinde kalmasından dolayı deplase çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ramazan Kozan, Dereköy mahallesinin rahat bir nefes aldığını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların altyapı sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy mahallesinde, Matdere sondajı terfi hattının şahıslara ait tarım arazileri içerisinde kalmasından dolayı hem tarla sahipleri hem de mahalleliler sıkıntı çekiyordu. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerinin terfi hattında gerçekleştirdikleri 500 metrelik deplase çalışmasıyla mahallenin bu sorununu çözüme kavuşturuldu.

Muhtar Kozan, "MASKİ'nin çalımalarından dolayı çok memnunuz"

Dereköy Mahalle Muhtarı Ramazan Kozan, çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Terfi hattımız şahıslara ait tarım arazilerinden geçiyordu. Terfi hattının zamanla yüzeye yaklaşmasından dolayı da arazi sahiplerinin çift sürmeleri sırasında sık sık patlaklar meydana geliyordu. Bu durum hem çiftçilerimizin işini zorlaştırıyor hem de mahallemizde sık sık su kesintilerine neden oluyordu. Sağ olsun MASKİ ekipleri terfi hattımızda deplase çalışması gerçekleştirerek bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Çiftçilerimiz de mahalle sakinlerimiz de rahat bir nefes aldı. Biz Dereköy mahallesi olarak MASKİ'nin çalışmalarından dolayı çok memnunuz. Her aradığımızda en hızlı şekilde gelip sorunlarımızla ilgileniyorlar" diye konuştu.

Dereköy Mahallesi rahat bir nefes aldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ahmetli, Kozan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dereköy Mahallesi rahat bir nefes aldı - Son Dakika


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