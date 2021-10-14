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Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA - Son Dakika

Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA

14.10.2021 13:13

Son dakika haberleri: SARIYER'de İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavga, Tuna ve komşusunu karşı karşıya getirdi.

SARIYER'de İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavga, Tuna ve komşusunu karşı karşıya getirdi. İki taraf birbirini suçlarken kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 26 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya misafirliğe gelen bir grup genç, sitenin bahçesinde sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu, bahçeden çıkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede

kavgaya dönüştü. Uğur Şen, oğlu ile birlikte kendilerini rahatsız ettiğini iddia ettiği gençlerle tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavga sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavganın büyümesi üzerine toplanan diğer komşular ve site güvenliği kavgayı ayırmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavgada Uğur Şen'in kolu kırılırken karşı taraftan da bir kişinin burnu kırıldı.

DERYA TUNA'NIN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİ GEREKÇESİYE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavganın ardından iddiaya göre, Uğur Şen'in eşi Zübeyde Şen, Derya Tuna'ya giderek aracı olmasını istedi. Bu sırada Tuna tarafından tehdit edildiğini ve kendisine "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" dediğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Yaşanan olaylardan sonra Şen ailesinin siteden taşındığı öğrenildi.

DERYA TUNA'NIN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Olayının sosyal medyaya yansıması üzerine Tuna'nın avukatı Alper Tunga Çevik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, " 26 Ağustos 2021 tarihinde gece yarısından sonra müvekkilimiz Derya Tuna'nın yaşadığı site içerisinde müvekkilin yeğeninin de mağdurlar arasında yer aldığı tartışma ile ilgili bugün basına yansıyan haberlerde müvekkilin adının geçmesi ve olayın şüphelisi olarak lanse edilmesi müvekkili derinden üzmüştür. Müvekkilin, yeğeninin şiddet gören kişilerden biri olması dışında olayla herhangi bir ilgisi yoktur. Konu yargıya taşınmış olup, çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşanan kavga anları güvenlik kamerası

-Olayın meydana geldiği site

-Genel ve detay görüntüler

Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA
Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA
Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA
Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA
Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA
Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA
Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA
Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA
Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA

İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Uğur Şen, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! DERYA TUNA VE KOMŞUSUNU DAVALIK EDEN KAVGA - Son Dakika
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