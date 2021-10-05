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Destekleme ve Yetiştirme Kursları'ndan 7. ve 11. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek - Son Dakika

Destekleme ve Yetiştirme Kursları'ndan 7. ve 11. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek

05.10.2021 11:26
Destekleme ve Yetiştirme Kursları'ndan 7. ve 11. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerini de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerini de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına aldı.

Tüm sınıf ve kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam ederken, Bakanlık, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için yeni adımlar atmayı sürdürüyor.

Her ay yayımlanacak kaynak paketinin 5 bin sorudan oluşan ilki "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu.

İkinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar her sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarının giderilmesi için hazırlanan kaynak desteğinin ardından öğrencilere yönelik yeni bir destekleme uygulaması daha hayata geçirildi.

MEB, daha önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava hazırlanan 8'inci ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı DYK'lerden, 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin de faydalanmasına imkan sağladı.

"16 Ekim itibarıyla 7 ve 11'inci sınıflar için de DYK açıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını, bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirtti.

Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12'nci sınıflardan sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11'inci sınıflar için de DYK açıyoruz.

Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarından isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz."

DYK'lerde, ayrıca öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerini ve uygulanacak destekleri, bu ölçme bulgularına göre belirleyeceklerine dikkati çeken Özer, "İkinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ve 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarımıza yönelik DYK'ler ile öğrencilerimizin her türlü destek talebinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milli eğitim bakanlığı, 16 ekim, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Destekleme ve Yetiştirme Kursları'ndan 7. ve 11. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek - Son Dakika


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