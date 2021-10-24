DESTİCİ: CUMHUR İTTİFAKIMIZ İLE TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'BBP hem yerel yönetime gelecektir hem genelde de Cumhur İttifakımız ile Türkiye'yi daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız' dedi. Destici, içerdeki bazı siyasetçileri ve ana muhalefet partisi ile Avrupa Birliğini de eleştirerek, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Nurdağı İlçe Başkanlığı açılışı ve ilçe kongresine katılmak için Gaziantep'e geldi. Kongrede bazı siyasetçiler ve ana muhalefet partisinin yapılan istikrarsızlaştırmalarına değinen Destici 'İçerdeki bazı siyasetçilerimiz, ana muhalefet başta olmak üzere Avrupa Birliği, hükümete ve Cumhur İttifakı'na karşı olduğunu söylüyor. Türkiye'yi istikrasızlaştırmaya çalışılıyor. Ekonomik baskı kuruluyor. Onlar da bundan memnun olmuş gibi gözüküyor. Memnun olmayın kardeşim. Batı, ABD bunu Suriye meselesinden dolayı yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz öncelikle Suriye'de iç barışın sağlanması için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Hareketlarını gerçekleştirerek o bölgede terör yuvalanmasına, bir terör bölgesi, bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmemek için bu harekatları çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi' dedi.

İlçe binasının hayırlı olmasını dileyen Destici, 'İlçe binamızın açılışına katkı sunan, emeği olan başta ilçe başkanımız olmak üzere belediye başkan adayımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki burada hem Nurdağı hem Gaziantep'imiz hem de ülkemiz için güzel ve hayırlı hizmetler yapılacaktır. Buradan sizlerin talepleri, dilekleri, istekleri alınacak ve Gaziantep'e, Ankara'ya bizlere iletilecek, biz de çözümü için elimizden gelen gayreti gözeteceğiz. Nurdağı'ndaki vatandaşlarımızın daha huzurlu, güvenli yaşamaları için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.