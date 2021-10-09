Dev narkotik operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla il genelinde kentin birçok noktasında operasyonlar düzenledi. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda, önceden belirlenen adreslere eşzamanlı baskınlar yapıldı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda yaklaşık 37 kilogram yasaklı madde, 11 bin 453 adet yeşil reçeteye tabii olan uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve bunlara ait 240 adet tabanca mermisi ile tüfek fişeği ele geçirildi.

Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde yoğunlukta olan operasyon kapsamında 36 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.