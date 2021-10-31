DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Fatih ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hayat tarzı, dini, inancı, etnik kimliği nedeniyle dışlanan, işe alınmayan, daha az ücret alan bütün kadınların yanındayız." dedi.

Babacan, partisinin Fatih ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, kadınların siyaset ve toplumdaki yerini hak ettikleri gibi güçlendireceklerini söyledi.

Hedeflerinin her alanda eşitlik olduğunu ifade eden Babacan, "Senelerce bu ülkede laiklik, kadınların kıyafeti üzerinden tartışıldı. Erkekler rahat tabii. Kadınların başındaki örtüyle kavga ettiler. Gün oldu, devran döndü, kadınların kılık kıyafetiyle kavgaya tutuşan bir başka zihniyet peyda oldu. Kullanılan bu dil, tüm toplumu etkiledi." diye konuştu.

Babacan, kadınlara yönelik baskılara da dikkati çekerek, "Hayat tarzı, dini, inancı, etnik kimliği nedeniyle dışlanan, işe alınmayan, daha az ücret alan bütün kadınların yanındayız. Şiddet mağduru olan her kadının, 'Kimlerden? Üzerinde ne vardı? Saat kaçta, neredeydi?' demeden yanındayız. Kadına karşı şiddet faillerinin tümü, hukuk önünde hesap verene kadar kadınların yanındayız. İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Geçmişteki yanlış uygulamaların en çok kadınları etkilediğini belirten Babacan, kadınların, siyasette hak ettikleri yeri bulmaları için özel gayret içinde olmak gerektiğinin bilincinde olduklarını kaydetti.