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Devlet desteğiyle hayvancılığa el atan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Devlet desteğiyle hayvancılığa el atan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor

18.10.2021 12:15

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Göbekören mahallesindeki kadınlar, devlet desteği ve üretim teşvikleri sayesinde hayvancılık yaparak gelir elde ediyor.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Göbekören mahallesindeki kadınlar, devlet desteği ve üretim teşvikleri sayesinde hayvancılık yaparak gelir elde ediyor.

Gün doğumuyla zorlu mesailerine başlayan kadınlar, ev işlerinin yanında süt sağma, hayvan otlatma ve tarla işleriyle meşgul oluyor.

Süt sağma, ot biçme makinesi gibi ekipmanların yanı sıra yem, buğday, arpa gibi devlet desteklerinden ve üretim teşviklerinden faydalanan kadınlar, sattıkları süt, tereyağı gibi ürünlerle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Besici Birgül Bulut, AA muhabirine, mahalle muhtarının katkılarıyla devletten destek aldıklarını söyledi.

Köydeki kadınların tarım ve hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Devletimiz makine imkanı sağladı ve ürünlerimizi satıp ailemizin, çocuklarımızın elbise, okul gibi her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Kadın eli değince her şey daha güzel oluyor, yaptığı iş erkeklere göre daha verimli oluyor. Kadınlar olarak tarım ve hayvancılıkta söz sahibi olmak istiyoruz. Bütün kadınlar tarımla ilgilensin. Hayvancılık ve tarım bereketli iş, emek verip her türlü karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz."

Kadın çiftçilerden 3 çocuk annesi Sürat Yıldırım ise eşinin gurbette olduğunu belirterek, köydeki bütün işleri yaptığını anlattı.

Sabah kalkınca hayvanlara yem, saman verip zaman zaman otlatmaya götürdüğünü aktaran Yıldırım, yağ ve peynir satarak geçindiğini dile getirdi.

"Boş durmak güzel değil, kadınlar eşine, çocuklarına destek olsun"

Yıldırım, devletten aldığı tarım destekleri sayesinde hayatını rahatça sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

?"Allah devletten razı olsun, süt sağma makinesi ve tarım desteği aldım. 5 ineğim var, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak hayatımı sürdürüyorum. Boş durmak güzel değil, kadınlar eşine, çocuklarına destek olsun. Köyümüzdeki kadınların hepsi çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Kadının elinin değdiği her şey güzel olur. Kadınlar bu alanda söz sahibi olmalı."

Mahalle muhtarı İmam Bulut da 32 haneli köydeki kadınların hepsinin çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını vurguladı.

Köy işlerinde kadınların ön planda olduğunu söyleyen Bulut, "Kadınlar devletin ahır, traktör ve tarım ürünleri gibi desteklerinden de faydalandı. Kadınlara 20 süt sağma makinesi aldık. Ürettiklerini satarak para kazanıyorlar. Ev, bağ ve bahçe işlerinde kadınlarımız bize çok destek oluyor. Kuraklık zamanında devletimiz bize yem, gübre, buğday, arpa, çavdar, yonca gibi destekler vererek imdadımıza yetişti. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Devlet desteğiyle hayvancılığa el atan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor
Devlet desteğiyle hayvancılığa el atan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor
Devlet desteğiyle hayvancılığa el atan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor
Devlet desteğiyle hayvancılığa el atan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor

Erzurum, Buğday, Tarım, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle hayvancılığa el atan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet desteğiyle hayvancılığa el atan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika
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