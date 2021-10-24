Devlet, Siyaset, Hukuk ve Demokrasi Forumu düzenlendi - Son Dakika

Ülke Politikaları Vakfı (ÜPV), Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ışık tutacak ve doğru yol haritasına fikri zemin oluşturacak bir dizi forum düzenlediğini duyurdu. Forumların sonuç bildirgelerinden oluşacak rehber bir bilgi kitabı da hazırlayacağını kaydeden vakıf, bu forumların ilki olan Devlet, Siyaset ve Demokrasi Forumunu dün gerçekleştirdi.

Güncel siyasetin dışında yer alan bir anlayışla, karar vericiler için üretken bir 'düşünce kuruluşu' olmak amacıyla kurulduğu belirtilen ÜPV, buradan yola çıkarak 'İkinci Yüzyıl' yol haritası için çalışmalara başladı. Bilimin ışığında, tüm paydaşlarla iş birliği yaparak Türkiye için en doğru çalışmaları ortaya çıkarmayı hedeflediğini kaydeden vakıf, bir dizi forum düzenleyeceğini duyurdu. 3'er aylık dönemlerle 'İkinci Yüzyıl Forumları' adı altında düzenlenecek etkinliklerin ilki 23 Ekim'de siyasi parti temsilcileri ve akademisyenlerin katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirdi.

ÜLKELERİN FİKİR DÜZEYİ ÖNEMLİDİR

Ülke Politikaları Vakfı Başkanı Doğan Subaşı konuşmasında, 'Bir ülkenin ekonomik, siyasi düzeyi o ülkenin fikir düzeyi ile de ilgili. Farklı fikirlerin kamuoyunda çokça tartışılması ülkeye olumlu olarak dönecektir. Çünkü fikirler tartışıldıkça olgunlaşır. Tüm ilerlemeler böyle olur. Fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü demokrasi için olmazsa olmazdır. Vakıf olarak bir ideolojik sınırımız, politik bariyerimiz de yok. Sadece saygınlık ve ciddiyet bekliyoruz. Bunu yaptıktan sonra çok güzel sonuçlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum' dedi.

"TEMSİLE DAYALI PARLEMENTO İÇİN UZLAŞMALIYIZ"

İlk oturumda anayasal ve siyasal gelişmeleri masaya yatırdıklarını belirten Başkan Subaşı, 'İstanbul Milletvekilimiz Doç. Dr. Yunus Emre moderatörlüğünde, değerli hocalarımız Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Alkan'ın sunumları ışığında gördük ki tarih bir şekilde yeniden tekerrür ediyor ve sık sık önümüze aynı sorunlar getiriliyor. Bir şekilde bu döngüyü kırmamız gerekiyor. ve her zaman 'İktidarın halkı yönettiği bir model yerine halkın iktidarı yönlendirdiği model' doğrudur. Meclisi öne çıkarmak isteyen bir siyasal tercih yapmalıyız. Politik olarak tartışsak da usuller üstünde anlaşmalıyız. Biz esaslarda, yöntemlerde uzlaşacağız sonra politik olarak tartışacağız. Son dönemde kurumların sözlerinin ayarı bozuldu. Önce terminolojide anlaşmalı ve sonra da temsile dayalı parlamento için uzlaşmalıyız? açıklamasını yaptı.

BİLİNCİ VERMEDİKTEN SONRA DEMOKRASİYİ YERLEŞTİREMEZSİNİZ

İkinci oturumun konusunun 'Hukuk Demokrasi ve İnsan Hakları' olduğunu ifade eden Başkan Subaşı, 'Prof. Dr. Bahadır Erdem'in moderatörlüğünde Prof. Dr. Rıza Türmen, Prof. Dr. Burak Gemalmaz ve Prof. Dr. Sami Selçuk'un konuşmaları ışığında gerçekleşti. Bu bölümün bize gösterdiği ise ikinci yüzyılda yeni bir modele geçiyorsak iktidarın halkı kontrol ettiği değil, halkın iktidarı kontrol ettiği bir modelin olması. Yargı bağımsızdır. Yargıyı etkileyecek sözler söylenemez. Hukuk bir haktır ve onu alıp kullanmak gerekir. Yasa almak kolaydır, hukuk almak zordur. Biz Batı'dan yasa aldık hukuk değil. Türkiye'de hukukunu bulmak zorundadır. Hukuk alalım kendimizi gözlemleyelim, yenileyelim. Katılımcı demokrasi ve uzlaşı etiği ile toparlayalım. Yeniden uzlaşıyı bulursak, ülkeyi yönetebiliriz. Unutmayalım ki 'bilinci vermedikten sonra demokrasiyi yerleştiremezsiniz' dedi.

Üçüncü ve son oturum ise 'Devlet, İdare ve Kurumlar' oldu.

'HER ZAMAN BARDAĞIN DOLU KISMANA BAKMALI'

Türkiye büyük ve güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Subaşı, 'Geçmişi sağlam bir ülke. Ben her zaman bardağın dolu tarafına bakmayı tercih ederim. Ama boş tarafında gözden kaçırmamak lazım. Başardığımız, başarılı olduğumuz çok alan var. Ama başarmamız gereken çok daha büyük alanlar da var. Biz hırslı bir toplumuz. Çünkü Türkiye toprakları büyük imparatorluklara sahiplik etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkeleri son derece güçlü, geleceğe uçuk ışık tutacak içerikte. Dolayısıyla buna dayanarak Türkiye, çok daha ileri düzeyleri hak ediyor. Biz bunun düşünce kuruluşu alanındaki bir tür temsilcisi gibi hareket etmeye çalışıyoruz' açıklamasını yaptı.

Soru cevaplarla interaktif olarak yapılan forumun sonunda oturumları da değerlendiren Doğan Subaşı, 'Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ışık tutmak için gerçekleştirdiğimiz 'İkinci Yüzyıl' forumlarının ilkini değerli konuşmacılarımız ve moderatörlerimizle başarıyla tamamladık. Bizlerle burada bilgiyi paylaştılar ve kattıkları değer için her bir konuğumuza içtenlikle teşekkür ediyoruz? şeklinde konuştu.