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Devletin Şırnak'ta yaptığı tesisler çocuk ve gençleri spora yönlendirdi - Son Dakika

Devletin Şırnak'ta yaptığı tesisler çocuk ve gençleri spora yönlendirdi

07.10.2021 11:39
Devletin Şırnak'ta yaptığı tesisler çocuk ve gençleri spora yönlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Şırnak'ta hizmete sunulan modern tesisler sayesinde çocuk ve gençler spora yönlendiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Şırnak'ta hizmete sunulan modern tesisler sayesinde çocuk ve gençler spora yönlendiriliyor.

Bakanlığın son yıllarda kente kazandırdığı tesisler, birçok çocuk ve gencin spora ilgisini artırdı.

Devlet desteğiyle yapılan semt sahaları, yarı olimpik yüzme havuzları, voleybol ve basketbol sahaları ile tenis kortları gibi modern tesisler sayesinde, ilde 2 yıl önce 20 bin 149 olan lisanslı sporcu sayısı 40 bin 116'ya yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Türkiye'de haftalık spor tesislerinin kullanılmasında Şırnak 4 bin 720 kişi ile beşinci sıraya yükseldi.

Son iki yılda yapılan yamaç paraşütü, Cudi Cup Tenis, kick boks, Beytüşşebap ilçesindeki rafting turnuvaları da spora ilginin artmasını sağladı.

Turnuva ile tenise ilgi de arttı

Özellikle Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın ardından kentte tenise ilginin yükselmesiyle Şırnak Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 7 tenis kortunda çocuk ve gençler tenis oynamanın keyfini yaşıyor. Yaklaşık 3 bin çocuk ve gencin tenis oynadığı kentte, bu branşta 622 lisanslı sporcu bulunuyor.

Vali Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, il genelinde spor alanındaki yatırımların ve tesislerin sayısının her geçen gün artığını söyledi.

Spor alanında verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür eden Pehlivan, tesislerin yapılmasının çok önemli olduğunu, Şırnaklılar tarafından kullanıldıkça bunların değer ve anlam kazandığını belirtti.

Pehlivan, şöyle konuştu:

"İl merkezi ve ilçelerde spor salonları sayısı artıyor. Bütün ilçelerde spor salonları, semt sahaları ve yüzme havuzları var. 6 ilçemiz ve merkezde yarı olimpik yüzme havuzlarımız kuruldu. Bir kısmının da kurulumu devam ediyor. Şu anda il genelinde 3 gençlik merkezimiz var. Bu gençlik merkezlerimiz de yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Gençlerimize hizmet ediyor. Yeni kurulan tenis kortlarımız var."

Lisanslı sporcu sayısının arttığına dikkati çeken Pehlivan, çocukların spora yönelmesinin kendilerini mutlu ettiğini, bunu bir yaşam tarzı haline getirmek istediklerini aktardı.

Tesislerde spora yönelme başarıyı da getirdi

Tenis antrenörü Zehra Çam da kentte çeşitli spor aktivitelerin gerçekleştiğini, çocuk ve gençlerin bu alana yönelmesinin başarıları da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Modern tesislerin çocukların ve gençlerin hem gelişimlerinde hem de başarılar elde etmelerinde büyük rol oynadığının altını çizen Çam, "Bu yatırımlar sayesinde şehirde tesislerimiz ve malzemelerimiz her geçen gün artıyor. Ulusal turnuvalar Şırnaklı sporcuların deneyim sahibi olmalarını sağladı. Bunların devamını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kursa katılan Sedat Şık ise 3 yıldır basketbol oynadığını, spor yaptığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Yapılan bütün tesisler çok güzel. Bunlardan en iyi şekilde yararlanıyoruz. Bu imkanları sundukları için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Neçirvan Yürenç ise haftanın 4 günü yüzme kursuna geldiğini, milli sporcu olma hedefiyle çalıştığını anlattı.

Konya'da düzenlenen yarışmada 50 metre kelebekte 2'nci olduğunu dile getiren Yürenç, "Kendimle gurur duyuyorum, inşallah daha iyi dereceler alacağım ve ailemi gururlandıracağım." ifadelerini kullandı.

basketbol, Şırnak, Tenis, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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