DEVRİLEN KAMYONDAKİ 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU - Son Dakika

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrilirken, kasasında taşıdığı 80 küçükbaş hayvandan 15'i telef oldu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Germiyan kampüsü kavşağında meydana geldi. İsa Aracı, kullandığı 03 DR 003 plakalı kamyonetin kontrolünü kaybederek orta refüje çıktı. Kazada devrilen kamyonda yolcu olarak bulunan Veli Aracı yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aracı, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. 15 HAYVAN TELEF OLDU

Kazada, kamyon kasasında bulunan 80 küçükbaş hayvandan 15'i de telef oldu. Kamyondan çıkarılan diğer hayvanlar ise başka bir araca alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.