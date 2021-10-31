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DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

31.10.2021 18:55

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon şarampole devrildi.

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin 1 saat süren çalışması ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 21'inci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden kömür yüklü kamyon, sürücüsü K.G.?nin (68) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağındaki şarampole yuvarlanan kamyondaki kömür de etrafa saçıldı. Yan yatan kamyonun sürücüsü K.G., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan K.G., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, kaza hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kütahya, İtfaiye, Tragger, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVRİLEN KÖMÜR YÜKLÜ KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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