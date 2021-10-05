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Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım - Son Dakika

Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım

05.10.2021 14:50
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım, System.String[]

BURSA'da, virajda devrilen TIR'ına çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Şal'ın (36) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hakan Gönül'ün (40) yargılanmasına başlandı.

BURSA'da, virajda devrilen TIR'ına çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Şal'ın (36) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hakan Gönül'ün (40) yargılanmasına başlandı. Savunmasında aracı devrilince yolda önlem almaya çalıştığını belirten TIR şoförü Gönül, "Telefonun feneriyle otomobili durdurmaya çalıştım ama olmadı. Kendimi sol tarafa atarak kurtardım" dedi.

Kaza, 18 Haziran'da Kestel ilçesi Bursa- Ankara karayolunda meydana geldi. Afyon'dan Bursa'ya kurbanlık götüren Hakan Gönül yönetimindeki 03 RF 338 plakalı TIR, Turanköy Mahallesi girişinde, kontrolden çıkıp devrildi. Arkadan gelen Yusuf Şal yönetimindeki 34 BRA 014 plakalı otomobil, devrilen TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Şal yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Türkan (35) ve 1 yaşındaki kızı Ayla Şal ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ve kızıyla TIR şoförü, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan TIR şoförü Hakan Gönül, gözaltına alındı. Gönül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle adam öldürmeye sebep olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakan Gönül'ün yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Gönül, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.Çalıştığı şirkette canlı hayvan taşımacılığı yaptığını belirten Gönül, kazayı şöyle anlattı: "Şirkette şoför olarak çalışıyordum. Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk vardı ve sürekli yoldaydım. Son seferde patron aradı ve Afyon'dan Bursa istikametine hayvan taşınacağını söyledi. 'Hayvanların mecbur gitmesi lazım' deyince pandemi döneminde işten çıkarılma korkusuyla yola çıktım. Araçta çift katlı 30-35 civarında büyükbaş hayvan yüklüydü. İnegöl rampasını inerken hayvanlar huysuzlaşmaya başladı. Son virajda huysuzlaşmaları arttı. TIR'ın direksiyon hakimiyetini toparlayamadım. Araç sağ tarafa yattığı için metrelerce sürüklendim. 4- 5 dakika içinde araçtan dışarı çıktıktan sonra araçtan kopan yangın tüpünün kutusunu reflektör amaçlı, yol kenarındaki dubalardan da 2 tane alıp yol önlemini aldım. Telefonun feneriyle aracı ne kadar durdurmaya çalışsam da durmasını sağlayamadım. Kendimi, sol tarafa atarak kurtardım. Bilincim yerindeydi. Dubaları koymamla aracın gelmesi saniyelik bir olay oldu. Kaza öncesi uyuklamadım. Tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, eksik evrakların toplanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım
Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım

Hakan Gönül, Otomobil, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devrilen TIR'ına otomobil çarpan şoför: Telefonun feneriyle sürücüyü durdurmaya çalıştım - Son Dakika


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