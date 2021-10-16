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Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı

16.10.2021 10:57

Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı.

Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı

Dorse yolu kapatırken, yüzlerce sunta yola saçıldı

Tırın bariyere çarpması ve dorsenin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sunta yüklü tırın, bariyerlere çarparak devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürüklenen dorse son yolcusunu indiren park halindeki tur otobüsüne çarptı ve yolu kapattı. Kazada suntalar yola saçılırken, tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.30 sırasında Alanya ilçesi İncekum Mahallesi D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya'dan Alanya istikametine seyir halindeki sunta yüklü Adem Genç idaresindeki 41 AFH896 plakalı tır, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan tırın kayan sunta yüklü dorsesi, sağ tarafta bir otele son yolcusunu indiren park halindeki 50 AAJ 159 plakalı tur otobüsüne çarptı. Çarpmanın ardından dorse yola devrildi ve suntalar yola saçıldı. Yan yatan dorse nedeniyle karayolu Alanya gidişine trafiğe kapandı. Kaza hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Tır sürücüsü vatandaşların yardımıyla kupadan çıkarıldı ve yerdeki suntaların üzerine alındı. 5 yıldızlı oteldeki turistler kazayı balkonlarından endişeli gözlerle izledi. Tır sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma trafiğin alternatif bir yoldan akışını sağladı. Yola saçılan suntalar vinç yardımıyla başka bir araca yüklendi. Tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. Kazadan kısa süre önce yolcuların otobüsten indirilmiş olması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. Tırın alev alma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri köpükle soğutma çalışması yaptı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Kaza kamerada"

Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tırın bariyere çarptıktan sonra devrildiği anlar ve bariyerin sürüklendiği anlar an be an kameralarca kaydedildi.

Otobüs sürücüsü aracının park halinde olduğunu belirterek, kayan tırın dorsesinin otobüse çarptığını belirtti.

Kazayı gören bir kişi ise, "Tır kaldırma çıktı, sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilirken de tırın dorsesi otobüse çarptı, malzemeler yola serpildi. Trafik kapandı, sadece tır şoförü yaralandı"dedi.

Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı
Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı
Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı
Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı
Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı
Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı
Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı
Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı
Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı
Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı
Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı
Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı

Adem Genç, Antalya, Alanya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen tırın dorsesi, tur otobüsüne çarptı...Kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika


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