Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki 45 ZL 256 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan taraftaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Ş.B. ile yolcu olarak bulunan A.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ş.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, A.B.'nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA