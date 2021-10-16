Üye Girişi
DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı - Son Dakika

DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı

16.10.2021 18:27

DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda polisleri "rehine alma" ve sözde "rehine pazarlığı" da ortaya çıktı Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik dün düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 126 şüpheliden...

DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda polisleri "rehine alma" ve sözde "rehine pazarlığı" da ortaya çıktı

İSTANBUL - Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik dün düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 126 şüpheliden 84'ü yakalanırken, örgütün Türkiye çapındaki eylem planına ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Sansasyonel eylem arayışındaki örgütün, soruşturma evresindeki DHKP/C davalarına bakan ağır ceza hakimlerinin yanı sıra, polisleri silah zoruyla kaçırma ve rehin almayı tasarladıkları, rehin alınacak emniyet mensuplarını Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önüne götürüp taleplerine karşılık sözde pazarlık konusu yapmayı planladıkları ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, dün 16 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 84 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yeni bilgi ve belgelerden yola çıkan güvenlik güçleri, örgütün yeni eylem şemasına ve kirli planına ulaşmış, ülke genelinde DHKP/C davalarına bakan bazı ağır ceza hakimleri ile polis mensuplarını silahla rehin alıp kaçırmayı, bu yöntemle sansasyonel eylem gerçekleştirmeyi hedefledikleri tespit edilmişti.

Emniyet binalarına yönelik istihbarat ve keşif çalışması yürüten hücre üyelerinin, söz konusu binalara yönelik sansasyonel nitelikte eylem arayışı içerisinde oldukları saptandı. Özellikle Taksim Meydanı'nda devriye görevi yapan polisleri rehin alıp kaçırarak pazarlık konusu yapmayı hedefleyen DHKP/C üyelerinin, kaçırma eyleminin başarılı olması halinde propaganda nitelikte olarak kaçırmayı başardıkları emniyet mensubunun silahına el koyup Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde taleplerinin yerine getirilmesi için -sözde "pazarlık yapmayı" planladıkları belirlendi.

Yapılan tespitler sonucu gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 şüpheli da gözaltına alındı. Baskınlarda adı geçen eylemde kullanmak üzere 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 47 adet fişek ele geçirildi.

DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı
DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı
DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı
DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı

Türkiye, Gözaltı, Taksim, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu 18:03 Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti 17:47 Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi 17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı 17:06 Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 16:15 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi 15:58 Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi
Ekim ayının ortası olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde tatilciler denize girdi 15:06 Ekim ayının ortası olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde tatilciler denize girdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi 14:37 Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
Nefes kesen düello! Sivasspor-Antalyaspor maçında yağmur gibi gol yağdı Nefes kesen düello! Sivasspor-Antalyaspor maçında yağmur gibi gol yağdı         
18:08
CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti         
18:02
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir         
17:31
"Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun         
17:14
Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı         
16:29
Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı         
16:11
Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?         
15:29
Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı         
14:42
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı         
14:32
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 18:48:12. #1.11#
SON DAKİKA: DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement