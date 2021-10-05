"Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali"nin senaryo yarışmasına başvurular devam ediyor - Son Dakika

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle 10-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali"nin "Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması" kategorisine başvurular devam ediyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek festival, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TRT kurumsal iş ortaklığı ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla yapılıyor.

Distopya temalı daha fazla filmi sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlendi. Başvurular festivalin resmi internet sitesi "distopyaff.com"dan yapılabilir.

Sadece distopya temalı kısa film senaryolarının katılabileceği yarışmada, "En İyi Senaryo Ödülü"nü alan projenin filme dönüşmesi sürecinde Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği mentörlük edecek.

Yarışmada dereceye girecek film projesine "En İyi Senaryo Ödülü" olarak 7 bin 500 lira fon sağlanacak.