Üye Girişi
Dicle Üniversitesi'nde "Malezya Okullarında Din Eğitimi" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Dicle Üniversitesi'nde "Malezya Okullarında Din Eğitimi" konferansı düzenlendi

22.10.2021 14:45
Dicle Üniversitesi'nde

Dicle Üniversitesi'nde "Malezya Okullarında Din Eğitimi" konferansı düzenlendi.

Dicle Üniversitesi'nde "Malezya Okullarında Din Eğitimi" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen konferansa Malezya Malaya Üniversitesi İslam Araştırmaları Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asyraf Iysraqi Bin Jamil konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Asyraf Iysraqi, krallıkla yönetilen Malezya'nın 32 milyon nüfusu olduğunu, ülkede resmi okulların yanı sıra özel okullarda da eğitim verildiğini söyledi.

Malezya'nın tarihi ve dini konumuna ilişkin bilgiler paylaşan Doç. Dr. Asyraf Iysraqi, "Şafi mezhebi resmi mezhep olarak görülse de lise ve üniversite yıllarında diğer mezheplerde de eğitim veriliyor. Eğitime dair bütün çalışmalarda insanı kamil hale getirmek amaçlanır. Malezya'daki dini yatılı okullar ülkenin en iyi ve kaliteli eğitim merkezleri olarak görülüyor." diye konuştu.

Dicle Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Malezya, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi'nde 'Malezya Okullarında Din Eğitimi' konferansı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi 14:40 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi Dünyanın en uzun kapanma süresiydi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi 14:24 Dünyanın en uzun kapanma süresiydi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı 13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı
Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor 13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde 12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu 12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız 11:36 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız

Son Dakika Haberleri
14:39 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
14:36 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası
14:20 Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme yaşandı! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı
13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor
13:32 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
13:14 Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor
Klinik deneylerle ispatlandı! BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağlıyor Klinik deneylerle ispatlandı! BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağlıyor         
14:41
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası         
14:36
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin         
13:33
Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek         
12:31
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Beşiktaş Esports kadın Valorant takımını tanıttı Beşiktaş Esports kadın Valorant takımını tanıttı         
00:31
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 14:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi'nde "Malezya Okullarında Din Eğitimi" konferansı düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement