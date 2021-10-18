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Dicle Üniversitesi'nde öğrenciler davul zurna eşliğinde yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Dicle Üniversitesi'nde öğrenciler davul zurna eşliğinde yüz yüze eğitim başladı

18.10.2021 19:44

Dicle Üniversitesi'nde öğrenciler davul zurna eşliğinde yüz yüze eğitim başladı Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim başladı, öğrenciler dersliklere girmeden önce üniversite yönetimi tarafından yapılan etkinlikte buluşarak davul zurna eşliğinde halay çekti.

Dicle Üniversitesi'nde öğrenciler davul zurna eşliğinde yüz yüze eğitim başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim başladı, öğrenciler dersliklere girmeden önce üniversite yönetimi tarafından yapılan etkinlikte buluşarak davul zurna eşliğinde halay çekti.

Diyarbakır DÜ'de uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim başlarken, eğitim öncesi üniversite yönetimi tarafından öğrenci yaşam merkezinde etkinlik düzenlendi. 'Sevgili öğrenciler yuvanıza hoş geldiniz' sloganıyla düzenlenen etkinliğe DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversite yönetimi ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Sizlerden isteğimiz aşılama sürecini tamamlamanızdır"

Etkinliğe katılan öğrenciler ve üniversite yönetimiyle birlikte davul zurna eşliğinde halay çekilmesinin ardından konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, korona virüs kurallarını ve aşı olmaları yönünde öğrencilere çağrıda bulundu. Rektör Karakoç, "Hepiniz bildiğiniz üzere bu Covid-19 salgını birçok açıdan hepimizi zora soktu. En önemlilerden bir tanesi aslında bu süreçte eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesi biz de sizlerle aynı fikirdeyiz. En son kapanması gereken ve en önce açılması gereken yerler eğitim kurumlarıdır. Bildiğiniz üzere bu sürecin dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bizler de bu kararları alırken, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Yüksek Öğretim Kurulunun kararları doğrultusunda kararlar aldık. Hedefimiz ilk günden itibaren yüz yüze başlamaktı. Geçen Mart döneminde biliyorsunuz tüm son sınıfları kampüsümüze getirmekti. Ama alınan karar gereği sadece uygulamalı birimleri biz getirdik. Birçok yerde tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacı fakülteleri kapalıyken bizler o dönemde son sınıf uygulamalı bölümleri açtık. Bu yıl da tıp fakültesi 13 Eylül'de başladı. 27 Eylül'de ise yüz yüze uygulamalı birimlerde uygulamalı dersler pratik dersler, yüz yüze olacak şekilde kuramsal, teorik dersler ise online başladı. 18 Ekim bugün tarihiyle tüm dersleri mümkün olduğunca bizler yüz yüze yapmak istiyoruz. Ama bu süreç boyunca sizlerden isteğimiz aşılama sürecini tamamlamanızdır. İyi bir aşılama oranımız var. Vaka yani nüfus başına düşen vaka oranlarımız azalıyor. Eğer bizler aşılama oranına dikkat edersek aşılarımızı tamamlatırsak mesafe kurallarını ve maskeye dikkat edersek bu oranın azalacağına inanıyoruz" dedi.

"Sizler varsanız biz varız"

Öğrencilere Dilce Üniversitesini temsil ettiklerini hatırlatan Rektör Prof Dr. Karakoç, "Bu kampüsümüz sizlerle güzel olacak. Sizler varsanız kampüsümüzün bizlerin bir anlamı var oluyor. Bu nedenle bu güzel günlerimizin devam etmesi için hepinizin mümkün olduğunca pandemideki o kurallara azami dikkat göstermesini istiyoruz. Rektörlüğe geldiğiniz zaman gruplarla karşılıklı konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki sizler varsanız biz varız. Sizlerle biz bir olacağımıza ve devletimizin memleketimizin, Diyarbakır'ımızın, Dicle Üniversitesi'nin bir üst basamaklara daha iyi günlere gideceğini inanıyoruz. Bu nedenle iyi bir kurumda olduğunuzu Diyarbakır Dicle Üniversitesi olarak da şehir olarak da iyi bir yerde olduğunuzu unutmamanızı, sizlerden de birçok yerde Dicle Üniversitesi'ni temsil ederek o yönde davranmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Prof Dr. Karakoç, bölgeden ayrılırken, etkinlik Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri bürosu tarafından kurulan stantta öğrencilere meyve suyu ile kek ikramıyla son buldu.

Dicle Üniversitesi, Koronavirüs, Üniversite, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi'nde öğrenciler davul zurna eşliğinde yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi'nde öğrenciler davul zurna eşliğinde yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika
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