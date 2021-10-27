Didim'de bisiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerinde gerçekleşen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayının şüphelisinin A.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalanırken, alınan ifadesinde suçunu kabul etti. Ayrıca şahsın yapılan UYAP kontrolünde, Didim(Yenihisar) 3. Asliye Ceza mahkemesi tarafından hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", "Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından arandığı tespitle A.K. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN