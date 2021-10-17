Üye Girişi
'Dijital Benim İşim' Sosyal Kampanya Yarışması'nda final heyecanı - Son Dakika

'Dijital Benim İşim' Sosyal Kampanya Yarışması'nda final heyecanı

17.10.2021 11:40
'Dijital Benim İşim' Sosyal Kampanya Yarışması'nda final heyecanı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final heyecanı başladı. Toplam 82 başvuru arasından ön elemeyi geçen 21 kişinin çalışmaları 19 Ekim'de yapılacak jüri oturumunda değerlendirilecek. Yarışmada ilk 3'e giren yarışmacılara sermaye sağlanacak.

Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinde yarışma heyecanı devam ediyor. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede "Dijital Pazarlama" eğitimini tamamlayan kadınlar arasında düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nda final için geri sayım başladı. Toplam 82 başvuru arasından yarışmaya hak kazanan ve seçtikleri bir küçük işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yöneten 21 kişinin çalışmaları 19 Ekim'de yapılacak jüri oturumunda değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda ilk 3'e giren yarışmacılara cansuyu sermayesi sağlanacak.

KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYENLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, "Bir ülkenin sahip olduğu en değerli doğal kaynağın insan olduğundan hareketle; yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyleri çok çeşitli olan ve kendini geliştirmek isteyen tüm bireylere eğitim desteği sağlamaya devam ediyoruz. Dijital Benim İşim projesi bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ve dezavantajlı kadınların dijital alanda güçlendirilmesini hedefleyen ilk harmanlanmış eğitimimizdir. Proje ile 13 ilde Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimlerimiz devam ediyor ve projenin etki alanı kadınların yoğun ilgisi ile gün geçtikçe büyüyor. Aralık ayında başlayan eğitimlerimizle bugüne kadar yaklaşık 5 bin kadına dijital alanda eğitim vermenin sevincini yaşıyoruz. Proje kapsamında kadınlara sadece eğitim vermiyor, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ile bu eğitimleri hayata geçirmeleri için olanak sağlıyoruz. Eğitimlerin uygulamaya dönüştüğü bu yarışmada tüm kursiyerlerimize başarılar diler, hayat boyu öğrenen bir Türkiye için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isteriz" diye konuştu.

İLK 3 YARIŞMACIYA SERMAYE SAĞLANACAK

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise, "Türkiye Vodafone Vakfı olarak yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. 'Dijital Benim İşim' projesini de amaç odaklı vizyonumuzdan yola çıkarak tasarladık. Hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle, teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yaparken, dijital toplum hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız. 'Dijital Benim İşim' projesiyle kadınların dijitalleşme potansiyelini farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Proje kapsamında verdiğimiz 40 saatlik 'Dijital Pazarlama' eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler arasında Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenledik. Yarışmamıza toplam 82 başvuru oldu. Ön eleme sonucu 21 kişi yarışmaya hak kazandı. Bu yarışmacılarımız seçtikleri bir küçük işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetti. Yarışmacılarımızın bu çalışmaları 19 Ekim'de yapılacak jüri oturumunda değerlendirilerek kazananlar belli olacak. İlk 3 yarışmacımıza cansuyu sermayesi sağlayacağız. Finalistlerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınların hayatını dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

13 İLDE 12 BİN KADINA ULAŞILACAK

"Dijital Benim İşim" projesi kapsamında, kadın kursiyerlere 24 saatlik "Dijital Okuryazarlık" ve 40 saatlik "Dijital Pazarlama" eğitimleri sunuluyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu ve Gaziantep'te düzenlenen eğitimler, bu illerdeki Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli 140 eğitici tarafından veriliyor. Proje kapsamında eğitimlerin bir kısmı sınıf içinde yüz yüze verilen eğitimler, bir kısmı da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim platformu üzerinden izlenen videolar şeklinde gerçekleşiyor. Projeyle 13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

DİJİTAL MESLEKİ EĞİTİM VERİLİYOR

"Dijital Benim İşim" projesi kapsamında verilen "Dijital Pazarlama" eğitimleriyle, kadınlara dijital beceri kazandırılması ve dijital mesleki eğitim verilerek iş gücüne katılmalarına olanak sağlanması hedefleniyor. Eğitim konuları arasında Pazarlamaya Giriş ve Dijital Pazarlamanın Temelleri, Sosyal Medya Yönetimi, Görsel Üretimi ve Yönetimi, Mobil Pazarlama, Dijital Pazarlamada Güncel Stratejiler, E-Posta Pazarlama, Halkla İlişkilerde Temel Yaklaşımlar ve Dijitalde İtibar Yönetimi, Yasal Düzenlemeler, E-Ticaret, Arama Motoru Pazarlaması, Sosyal Medya Yönetimi bulunuyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü de "Dijital Pazarlama" eğitimlerine yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı programı İş Kulübü ile destek oluyor.


'Dijital Benim İşim' Sosyal Kampanya Yarışması'nda final heyecanı
'Dijital Benim İşim' Sosyal Kampanya Yarışması'nda final heyecanı

Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Medya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dijital Benim İşim' Sosyal Kampanya Yarışması'nda final heyecanı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu 11:52 Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi 11:13 Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak 10:58 AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış 10:33 ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi 10:26 Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı 10:14 İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı 10:06 ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı 23:57 Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı

Son Dakika Haberleri
11:52 Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu
11:51 Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü
11:12 Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi
10:59 Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
10:58 AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak
10:35 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi
10:28 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı
10:18 Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu
10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler
09:59 Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı
Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu         
11:54
Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü         
11:51
Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun         
10:59
Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi         
10:36
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler         
10:16
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar         
10:04
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı         
17:57
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 11:59:26. #1.12#
SON DAKİKA: 'Dijital Benim İşim' Sosyal Kampanya Yarışması'nda final heyecanı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement