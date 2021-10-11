Dik kayalıklara tırmanan yaban keçileri görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolu kenarında bulunan dik kayalıklara tırmanan yaban keçisi sürüsü vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Sürü halinde ve hızlı bir şekilde dik kayalıkları tırmanan yaban keçileri gören vatandaşları şaşkına çevirdi. Sürü halinde hareket eden yaban keçileri belgesel görüntülerini aratmadı.

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