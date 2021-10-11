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Dilek İmamoğlu, kız çocukları hayalllerini büyütüyor - Son Dakika

Dilek İmamoğlu, kız çocukları hayalllerini büyütüyor

11.10.2021 16:19
Dilek İmamoğlu, kız çocukları hayalllerini büyütüyor

'Dünya Kız Çocukları Günü'nde Dilek İmamoğlu, kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizliği engellemek adına yola çıktığı 'Büyüt Hayalleri' projesinin yeni adımını açıkladı.

Fikir öncülüğünü yaptığı 'İlham Veren Adımlar' kitabının satış geliriyle 'İstanbul Vakfı' ile birlikte, 200 kız çocuğu için burs sağlanacak. Başvurular 11 Ekim-21 Ekim tarihleri arasında 'İstanbul Vakfı' web sitesinden alınacak.

Kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması, eğitimlerine katkı sağlamak için Dilek İmamoğlu'nun fikir öncülüğünü yaptığı 'Büyüt Hayallerini' projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz Mart ayında duyurulan, 'İlham Veren Adımlar' kitabının satış geliri ile ortaokul, lise ve üniversitede okuyan 200 kız çocuğuna burs verilecek.

Beylikdüzü'nde, kadınların kendi emekleriyle yaptıkları ürünleri satışa çıkarttığı 'Kadın Emeği Pazarı'nda kız çocuklarıyla ve kadınlarla bir araya gelen İmamoğlu, adil, eşit bir dünya mesajını iletti. '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, 'İstanbul Vakfı' ile birlikte bursu açıklamanın önemine dikkat çeken İmamoğlu, "Bu bir başlangıç" diyerek ihtiyaç sahibi daha çok kız çocuklarına ulaşacaklarının sinyalini verdi.

Dilek İmamoğlu, başta eğitim, beslenme ve medeni haklar konusunda kız çocuklarını desteklemek üzere Birleşmiş Milletlerinin ilan ettiği bu günün öneminden bahsederken,"Ülkemizde de ne yazık ki, kız çocuklarımız erkeklere nazaran eğitim konusunda oldukça dezavantajlı durumdalar. Oysa ki kız çocuklarını eğitemeyen milletler bir sonraki nesillerini pek çok imkandan mahrum bırakırlar" diye konuştu.

Nesillerin kadınlar tarafından eğitildiğini vurgulayan İmamoğlu, kalkınmanın temelinde kadınların eğitimi olduğuna dikkat çekti. Eşit bir toplum ve daha aydınlık gelecek için tüm topluma çağrıda bulunan İmamoğlu, 'Büyüt Hayallerini' diyerek kız çocuklarına seslendi.

ONLİNE BAŞVURU BAŞLADI

İhtiyaç sahibi kız çocukları ve aileleri 'İstanbul Vakfı'nın internet sitesi, www.istanbulvakfi.istanbul adresinden 11 Ekim-21 Ekim arasında başvurularını yapabilecek. Kadınların eğitimi, girişimciliği konusunda yaptıkları çalışmalarla öne çıkan 'İstanbul Vakfı' Başkanı Perihan Yücel, bursları kazananların Kasım ayında açıklanacağını belirterek şöyle devam etti:

"Öncelikle İstanbul'da ikamet etmek gerekiyor. İnternet sayfasındaki başvuru formumuzdaki bilgilerin eksiksiz tamamlanması önem taşıyor. Ailede yaşayan sayısı, ekonomik koşulları gibi durumlar değerlendirilirken, üniversiteli genç kızlarımızın devlet üniversitesinde okuduğunu beyan etmesi gerekiyor. Şehit ve gazilerimizin ailelerindeki kız çocuklarımız için de kontenjanımız olacak."

İLHAM VEREN ADIMLAR

Satışı devam eden 40 yazardan 40 ilham veren kadın hikayelerinin toplandığı 'İlham Veren Adımlar' kitabında Türkiye'de ve dünya iz bırakmış kadınların hikayelerini anlatıyor:

" Adalet Ağaoğlu, Afife Jale, Altın Mimir, Ayla Erduran, Azra Erhat, Bilge Olgaç, Çağla Büyükakçay, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Duygu Asena, Feryal Özel, Füreya Koral, Halet Çambel, İoanna Kuçuradi, Karsu, Leyla Gencer, Meriç Sümen, Mihri Müşfik, Mizgin Ay, Muazzez İlmiye Çığ, Nakiye Elgün, Nene Hatun, Nermin Abadan Unat, Neslihan Demir, Nezihe Muhittin, Nihal Yeğinobalı, Piyale Madra, Remziye Hisar, Sabiha Rıfat Gürayman, Sabiha Tansuğ, Safiye Ali, Samiye Cahid Morkaya, Satı Kadın, Semiha Es, Semra Çelik, Suna Kıraç, Sümeyye Boyacı, Süreyya Ağaoğlu, Şule Gürbüz, Türkan Saylan ve Yıldız Kenter"

Kadınların yolculuklarını; bilim, kültür, sanat, spor ve edebiyat dünyasından 40 yazar kaleme aldı:

"Ayça Atikoğlu, Meltem Yılmazkaya, Nazlı Akçura, Evin İlyasoğlu, Gülten Dayıoğlu, Halil Ergün, Murat Ağca, Mine Kılıç, Ahmet Ümit, Güneç Kıyak, Ayşe Kulin, Gila Benmayor, Ayşen Özyeğin, Kubat, Serhan Bali, Suat Arıkan, Hüsamettin Koçan, Alp Ulagay, Kürşat Başar, Ömür Kurt, Pelin Batu, Nebil Özgentürk, Yiğiter Uluğ, Jale Özgentürk, Melda Davran, Kutlukhan Perker, Candan Erçetin, Ümit Boyner, Arzu Kaprol, Ercüment Cengiz, Pelin Özkan, Sunay Akın, Coşkun Aral, Erkan Özdilek, İpek Kıraç, Gökhan Çınar, Nasuh Mahruki, Murathan Mungan, Canan Tan ve Kandemir Konduk"

Dilek İmamoğlu, kız çocukları hayalllerini büyütüyor

Dilek İmamoğlu, İstanbul Vakfı, İstanbul, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dilek İmamoğlu, kız çocukları hayalllerini büyütüyor - Son Dakika


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