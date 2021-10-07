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Dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı - Son Dakika

Dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı

07.10.2021 12:07
Dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı

Şanlıurfa'da tarihi caminin avlusundaki dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı.

Şanlıurfa'da tarihi caminin avlusundaki dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan tarihi Ulu Camide yaşandı. İddiaya göre daha önce sürekli aynı yerde dilencilik yapan yaşlı bir kadın, başka dilencilerin de aynı yere gelmesi üzerine tepki gösterdi. Gelen şahısların başka yerde dilenmesini isteyen yaşlı kadın, bölgenin kendisine ait olduğunu belirtti. Yeni gelen şahısların kalkıp gitmesini isteyen yaşlı kadın ile diğer şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada yaşlı kadın diğer dilencilerin üzerine yürüyerek kavga etmeye başladı. Şaşkın bakışlarla dilencileri izleyen vatandaşlar, araya girip tarafları ayırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, dilencileri toplayarak karakola götürdü.

Dilencilerin sürekli bölgede kavga ettiklerini söyleyen bölge esnaflarından İbrahim Halil Şenbar, "Her gün burada iki, üç defa kavga oluyor. Buraya gelen yabancı uyruklu bir kadın ve bir yaşlı adamdır. Her gün buraya gelip dileniyorlar. Buradaki yaşlı kadın, yaşlı bir adamı defalarca dövdü. Biz elinden alıp kurtardık. Allah rızası için devlet yetkilileri buna bir el atsın. Bu alana yabancı turist geliyor. Bu bizim Şanlıurfa için eksi bir olaydır. Dilenciler burayı sanki mesken tutmuşlar gibi, babalarının malıymış gibi bir de rant için kavga ediyorlar. Bu alan benim, bu alan senin diyerek kavga ediyor. Biz burada cami yönetimi olarak, esnaf olarak, cemaat olarak biz bu olaydan şikayetçiyiz" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı
Dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı
Dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı
Dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı
Dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı

Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı - Son Dakika
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