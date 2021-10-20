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Dilencilik yapan 6 çocuğun ailesine işlem yapıldı - Son Dakika

Dilencilik yapan 6 çocuğun ailesine işlem yapıldı

20.10.2021 14:22
Dilencilik yapan 6 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan çocukların ailelerine işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan çocukların ailelerine işlem uygulandı.

Ekiplerce kentin ana caddelerinde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; tespit edilen 6 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 2 şahsa 'Kabahatler Kanunun' ilgili maddesinden işlem yapıldı.

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Eylül, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dilencilik yapan 6 çocuğun ailesine işlem yapıldı - Son Dakika


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