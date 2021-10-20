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DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika

DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

20.10.2021 15:12

İSTANBUL'da metrobüs duraklarında dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarda, dilencilik yaptırıldığı belirlenen 36 çocuk koruma altına alındı.

İSTANBUL'da metrobüs duraklarında dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarda, dilencilik yaptırıldığı belirlenen 36 çocuk koruma altına alındı. Çocukları dilendirenler hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan ve çocukları dilendiren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Geçen perşembe günü yapılan çalışmalarda metrobüslerde dilenen çocuklar tespit edildi. 36 çocuk koruma altına alındı. Çocukların ailelerinin de bulunmasıyla birlikte sayı 61'e ulaştı. Aileler hakkında, 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali suçundan' ve 'Dilencilik (çocuğu dilencilikte aracı olarak kullanmak) suçundan işlem başlatıldı. Ayrıca sınır dışı edilmesi gereken yabancı uyruklu kişiler ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin ocak ayından itibaren yaptığı çalışmalar sonucunda dilencilikten 340 kişiye adli işlem, 30 bin 561 kişiye de idari işlem yapıldığı belirtildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, çocukların dilendirilmesi ve ekonomik olarak sömürülmesine karşı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI
DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI
DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI
DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Metrobüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika
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