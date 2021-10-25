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Dilovası katlı otoparkı yükseliyor - Son Dakika

Dilovası katlı otoparkı yükseliyor

25.10.2021 09:45
Dilovası katlı otoparkı yükseliyor

Dilovası'nda hem katlı otopark hem de kapalı pazar yeri ihtiyacını karşılayacak olan katlı otopark projesinde yapı inşaatı ortaya çıkmaya başladı

Hayata geçirdiği projelerle Kocaeli'de yaşayan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesindeki önemli yatırımlarından olan katlı otopark projesinde, kaba inşaat yapı ortaya çıkmaya başladı. "Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri" projesi ilçede yaşayan vatandaşların hem otopark hem de kapalı pazar yeri ihtiyacını karşılayacak.

A BLOKTA İLK TABLİYE ATILDI

Dilovası'na ayrı bir değer katacak olan proje kapsamında en alt kısım olan A bloğun temelinden sonra bodrum katının tabliye betonu atıldı. Yapılan çalışmalarla ortaya çıkmaya başlayan katlı otoparkta B bloğun temelinden sonra şu an Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bodrum katın tabliye betonu için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

4 KATLI OLARAK İNŞA EDİLİYOR

Dilovası ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan katlı otopark ve pazar yeri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı olarak inşa ediliyor. Çardaktepe Camii'ne yakın bir noktada inşa edilecek olan projenin, parsel alanı 3 bin 33 metrekare iken toplam inşaat alanı ise 7 bin 398 metrekare olarak belirlendi.

OTOPARKTA NELER OLACAK

Planlama kapsamında yapı, zemin kat, 1. bodrum kat, 2. bodrum kat ve 3. bodrum kat olarak dört kat şeklinde inşa edilecek. Proje dahilinde zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri ile 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri bulunacak. 2. bodrum katta 38 araçlık otopark ve 3. bodrum katta zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, WC ve 17 araçlık otopark bulunacak.

ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILANACAK

Dilovası ilçesinin en büyük pazarı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İbn-i Sina Caddesi'nde kuruluyor. Aynı zamanda ilçenin en işlek caddelerinden birisi olan İbn-i Sina Caddesi'nde kurulan pazar, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek katlı otopark ve kapalı pazar yeri, daha modern ve düzenli haliyle ilçe trafiğini de rahatlatacak. Projenin hayata geçirilmesiyle ilçede yaşayan vatandaşların hem otopark hem de pazar yeri ihtiyacı giderilmiş olacak.

Dilovası katlı otoparkı yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi, Dilovası, Kocaeli, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dilovası katlı otoparkı yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilovası katlı otoparkı yükseliyor - Son Dakika
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