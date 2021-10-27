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Dinar ilçesinin genç kadın kuaförü 6 yıldır çalışmasını başarılı sürdürüyor - Son Dakika

Dinar ilçesinin genç kadın kuaförü 6 yıldır çalışmasını başarılı sürdürüyor

27.10.2021 14:21
Dinar ilçesinin genç kadın kuaförü 6 yıldır çalışmasını başarılı sürdürüyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan Aleyna Telli çocukluk hayali olan kuaförlük mesleğini 6 yıldır başarılı bir şekilde yapıyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan Aleyna Telli çocukluk hayali olan kuaförlük mesleğini 6 yıldır başarılı bir şekilde yapıyor.

Telli, ilk olarak kuaförde çalışmaya Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde başladı.

Evciler'de 2 yıl çalışmasının ardından 3 yılda Dinar'da çalışarak kendisini mesleğinde geliştirdi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen kendi iş yerini açarak başarılı bir şekilde kuaförlük mesleğini devam ettiriyor.

Çocukluk hayali olan kuaförlük mesleğini yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını kaydeden Telli, mesleğinde her geçen gün kendini daha fazla geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda kendi iş yerini açmış genç bir esnaf olarak vatandaşlara kaliteli şekilde hizmet verdiğini kaydeden Telli, "İş yerinde gelinler tarafından en çok tercih edilen kuaförler arasında yer alıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bir çay içmeye bekliyorum." dedi.

Dinar ilçesinin genç kadın kuaförü 6 yıldır çalışmasını başarılı sürdürüyor
Dinar ilçesinin genç kadın kuaförü 6 yıldır çalışmasını başarılı sürdürüyor
Dinar ilçesinin genç kadın kuaförü 6 yıldır çalışmasını başarılı sürdürüyor

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dinar ilçesinin genç kadın kuaförü 6 yıldır çalışmasını başarılı sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dinar ilçesinin genç kadın kuaförü 6 yıldır çalışmasını başarılı sürdürüyor - Son Dakika
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