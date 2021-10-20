Üye Girişi
Dinmeyen ağrılarının ve göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşırdı! - Son Dakika

Dinmeyen ağrılarının ve göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşırdı!

20.10.2021 09:53
Dinmeyen ağrılarının ve göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşırdı!

Kalp damarındaki 7 cm'lik baloncuk hayatını çekilmez hale getirdi Kan dolaşımı 45 dakika durdurularak damarlar değiştirildi!

"Fişek gibi gelip saplanıyordu, gitmek bilmiyordu!"… 59 yaşındaki Ziynet Akbulut 7 yıldır dayanılmaz sırt ağrılarıyla mücadele ediyordu. Lüleburgaz'da yaşayan Akbulut'un, sırt ağrısı, ve mide bulantılarına bir de sol göz kapağının düşüp göremez olması eklenmişti. Bir çok kez uzmana başvurdu. Ağrı kesiciler, serumlar, iğneler derken günde 15 ilaçla yaşar hale geldiğini ama yine derdine derman bulamadığını belirten Akbulut adeta yaşamdan soğuduğunu söylüyor. Ziynet Akbulut, şifa ararken başvurdukları Doç. Dr. Ahmet Arnaz'ın; üç ay içerisinde kalbinden çıkan atardamarın yüzde 75'ini iki ameliyatta değiştirmesiyle sağlığına kavuştu.

Lüleburgaz'ın Eskitaşlı köyünde eşi ve çocuklarıyla yaşayan 59 yaşındaki Ziynet Akbulut, 7 yıl önce kalp ameliyatı geçirdi. Kalpten çıkan ana aort (atar) damarı genişlemişti. Bu nedenle aort damarının kalpten çıkan ilk 5 cm'lik bölümü değiştirilmişti. Derken bir süre sonra şiddetli sırt ağrıları başladı. "Fişek gibi gelip saplanıyordu, gitmek bilmiyordu!" diye tarif ediyor Akbulut, kendisini yaşamdan soğutan ağrılarını. Sırt ağrılarına mide bulantısı da eşlik ediyordu. Farklı branşlardaki doktorlara gittiğini belirten Ziynet Akbulut "Sinir sıkışmasıdır, kas sıkışmasıdır diye düşünüp ilaç tedavisi verdiler. Öyle ki, bir günde 15 ilaç kullanır oldum ama ağrılarım yine de bana mısın demiyordu! Aklıma hiç kalbimden kaynaklanacağı gelmedi. En son sol göz kapağım da düşünce göz doktoruna gittim, o da beyinden ya da kalpten olabilir deyince önce beyin cerrahına başvurdum. Beyinden olmadığını, kalpten olabileceğini söyledi" diyor.

Göz kapağım düşünce göremez hale geldim

Ağrı kesiciler, serumlar, iğneler derken günde 15 ilaçla yaşar hale geldiğini, yine de derdine derman bulamadığını söyleyen Ziynet Akbulut, hekim yönlendirmesi ile Doç. Dr. Ahmet Arnaz'dan haberlerinin olduğunu belirterek "İstanbul'a Doç. Dr. Ahmet Arnaz hocamıza gelirken kendimi çok çaresiz ve ümitsiz hissediyordum, şiddetli ağrılarımla, tek gözümün kapanmasıyla artık yaşamdan iyice soğumuştum. Ahmet Arnaz hocamdan Allah yüzbin kere razı olsun ki yıllardır 15 tane ilaçla bana mısın demeyen ağrılarımı, üç ayda iki kez ameliyat yaparak geçirdi. Sağlığıma kavuştum, yeniden doğmuş gibi oldum" diyor.

TEVAR yöntemi ile aort damarının yüzde 75'i değiştirildi

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Arnaz, Ziynet Akbulut'a yaptıkları tetkiklerde aort damarının göğüs içerisinde kıvrım yaptığı yer olan arkus aortadan başlayıp karın içerisindeki bölüme kadar uzanan yaklaşık 7 cm çapında genişleme tespit ettiklerini söylüyor. Bu genişleme beyindeki göz sinirlerine giden damara da baskı yapıyordu. Bu durum Ziynet Akbulut'un göz kapağındaki sinirleri etkilendiğinden göz kapağı düşmüştü ve bu nedenle neredeyse göremez hale gelmişti. Bunun üzerine Akbulut'a iki aşamalı ameliyat planladıklarını belirten Doç. Dr. Ahmet Arnaz şöyle konuşuyor: "Hastamıza 2 ayrı ameliyat yaptık. Aort damarının göğüs içerisinden beyne doğru dal verdiği arkus kısmı vardır. Bu arkus kısmını değiştirdik. Bunu yapmak için de tanımlanmış bir ameliyat tekniğiyle ile ameliyat sırasında vücut ısısını 24 dereceye düşürdük ve tüm organların kan dolaşımını 45 dakika bir süre ile durdurduk. Bu ilk ameliyatımızdı. 3 ay sonra ikinci ameliyatını yaptık. Bu kez açık bir ameliyat yerine kapalı bir girişim olan TEVAR yöntemini kullandık. Kasık atar damarından katater aracılığıyla girerek aort damarının geri kalan kısmını stentli suni damar ile değiştirdik. Böylece üç ay içerisinde yaptığımız iki farklı ameliyatla hastamızın ana atar damarı olan aort damarının 50-60 cm.lik bölümü yani yüzde 75'i değiştirilmiş oldu."

Aort anevrizması hayati riske yol açıyor!

Vücuttaki en büyük ana atar damar olan aortun, oksijen bakımından zengin kanı kalpten vücudun tüm bölgelerine taşımayı sağladığını belirten Doç. Dr. Ahmet Arnaz "Aort anevrizması, aort damar çapının anormal genişlemesi veya balonlaşmasıdır ve çok ciddi hayati risk yaratabilir. Konumuna ve büyüklüğüne bağlı olarak, hayatı tehdit eden iç kanamaya neden olarak yırtılabilir. Bu da hızlıca müdahale edilmediği zaman ölüm riskini getirir. Zamanında tespit edildiğinde genellikle cerrahi veya daha az invaziv tekniklerle onarılabilir" diyor.

Yılda bir kez kontrol!

Anevrizmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ahmet Arnaz "Genetik, yüksek tansiyon gibi pek çok neden anevrizmaya yol açar. Anevrizma, ancak tehlikeli noktaya gelince bazen belirti verebilir. Genellikle sinsice ilerler, sonrasında aniden patlar ve iç kanamaya, çoğu zaman da ölüme neden olur. O nedenle 60 yaşından sonra herkesin hem kalpte hem de karında bulunan aort damarlarını kontrol ettirmesi gerekir. Basit bir ultrasonla, anevrizma olup olmadığı anlaşılabilir" uyarısında bulunuyor.

Lüleburgaz, İlaç, Ağrı, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dinmeyen ağrılarının ve göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşırdı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar 09:49 Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak 09:29 Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı 09:09 Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? 08:19 Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da yer aldığı sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı? Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi 07:48 Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti 07:35 KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti
Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir 00:41 Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti 22:57 Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
09:51 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı
09:46 Irak ve Suriye'ye sınır ötesinde Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
09:29 Facebook şirketin ismini değiştiriyor! Yeni unvanı Zuckerberg açıklayacak
09:24 Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız
09:22 Dört odacıklı midesiyle nesli tükenmekte olan vahşi sika geyiği, Çin'de köpekten kaçarken görüldü
09:09 Son dakika! Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı
09:09 Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı
09:00 Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez
08:36 Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı! Asya ve Aras yakınlaşıyor
08:23 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan korona açıklaması: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor
3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı 3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı         
09:51
Irak ve Suriye'ye sınır ötesinde Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Irak ve Suriye'ye sınır ötesinde Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu         
09:47
Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi sonrası Ruben 'den itiraf: Bizden çok daha güçlü takımsınız         
09:25
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez         
09:00
Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisini reddettiği ortaya çıktı         
07:53
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı         
23:14
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor         
19:14
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 09:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Dinmeyen ağrılarının ve göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşırdı! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement