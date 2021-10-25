Discord Artık EA Oyunları Hakkında Daha Fazla Ayrıntı Paylaşacak - Son Dakika

Oyun yapımcısı Electronic Arts, bazı oyunlarına Discord'un "Etkinlik İzlemesi" özelliği için destek eklediğini duyurdu. Bu sayede Discord arkadaşlarınız oyun içinde neler yaptığınız hakkında daha fazla detay görebilecek.

Discord kullanırken League of Legends oyununu oynayan arkadaşlarımıza baktığımızda zengin varlık özelliği ile sıkça karşılaşıyorduk. Bu özelliği EA oyunları için açmak isterseniz yapmanız gereken, Discord hesabınızı, EA'nın istemcisi Origin'in yerine geçen yeni başlatıcısı EA App ile bağlayarak açarabilirsiniz.

Discord'un "Zengin Varlık" özelliği, oynadığınız oyun hakkında daha fazla bilgi göstermenin yanı sıra, oyunların birbirlerini oyunlarına davet etmelerine veya arkadaşlarının maçlarını izlemelerine olanak sağlıyor.

EA Uygulamasında yeni Discord entegrasyonunu, Ayarlar'a gidip Hesabım'ı seçerek Bağlı Hesaplar bölümünden Discord ile EA hesaplarınız arasında bir bağlantı yetkilendirerek etkinleştirebilirsiniz.