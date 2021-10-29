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Dişi Kaliforniya kondorlarında "bakire doğum" görüldü - Son Dakika

Dişi Kaliforniya kondorlarında "bakire doğum" görüldü

29.10.2021 19:36
Dişi Kaliforniya kondorlarında

ABD'de yayımlanan bir araştırmada Kaliforniya kondorlarının "bakire doğum" olarak anılan biçimde, eşeysiz üreyebildiği açıklandı.

ABD'de yayımlanan bir araştırmada Kaliforniya kondorlarının "bakire doğum" olarak anılan biçimde, eşeysiz üreyebildiği açıklandı.

San Diego Hayvanat Bahçesi, 2001 ve 2009 yıllarında yumurtadan çıkan iki erkek Kaliforniya kondorunun yalnızca anneleri ile genetik bağı bulunduğunu bildirdi.

Yaban arısı, kertenkele ve köpekbalığı gibi bazı türlerin eşeysiz, partenogenez yoluyla üreyebildiği bilinmekle birlikte, yeni dünya akbabaları ailesinden gelen kondorun böyle üreyebildiği ilk kez tespit edilmiş oldu.

Araştırmada, dişi kuşların bazen erkek bir kuşun yokluğunda partenogenez yoluyla üreyebildiği, ancak bu durumda dişi kondorların üredikleri sırada yaşam alanlarında birer erkek kondor bulunduğu belirtildi.

Kaliforniya kondorlarının 60 yıla kadar yaşayabildikleri ancak partenogenez yoluyla dünyaya gelen iki erkek kuşun sağlıksız oldukları, birisinin 2 yaşına ulaşmadan, diğerininse 8 yaşında öldüğü bilgisi verildi.

Bilim insanları, doğada nadir görülen partenogenez üremede dişilerin erkeklerden gelen genetik malzemeye ihtiyaç duymayan yumurtalarla döllenme gerçekleşmeden üreyebildiğini ifade ediyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dişi Kaliforniya kondorlarında 'bakire doğum' görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dişi Kaliforniya kondorlarında "bakire doğum" görüldü - Son Dakika
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