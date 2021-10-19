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Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması

19.10.2021 17:27
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) popülizm ve iletişimsizlik sonucu olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) popülizm ve iletişimsizlik sonucu olduğunu söyledi.

Kaymakcı, geçen sene olduğu gibi bu yıl da çevrim içi olarak düzenlenen TRT World Forum'da gerçekleştirilen "Brexit Sonrası Avrupa'nın Büyük Stratejisi: Eski Zorluklar ve Yeni Gerçekler" başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Brexit'i değerlendiren Kaymakcı, kararın halk tarafından verildiğini ve saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.

"AB'nin büyük stratejisi var mı?" diye soran Kaymakcı, AB'nin jeopolitik ve otonom bir AB'den söz ettiğini belirterek, "Bunlar güzel sözler ancak NATO ile olan transatlantik ilişkilere bakınca bu bir soru işareti. Bu soru cevaplanmalı." dedi.

Kaymakcı, AB'nin global bir aktör olmak isterken kendi içinde sorunları olduğunu vurgulayarak, "İşlevsiz bir karar verme mekanizması var. Tek sesli olmak ve içerdeki bölünmeler nedeniyle ortak bir dış ve güvenlik politikası göremiyoruz." diye konuştu.

Brexit'in sonuçlarının yanlış hesaplandığını söyleyen Kaymakcı, "Bu durum, popülizm ve iletişimsizliğin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bence AB, kendisini Britanya halkına anlatamadı. Bir grup bürokrat tarafından Brüksel'de alınan bazı zor kararlar, Britanya halkına kötü kararlar olarak gösterildi." ifadelerini kullandı.

Birçok önemli kararın İngiltere'nin katkısıyla alındığını kaydeden Kaymakcı, AB'nin önemli bir üyesi olarak alınan kararlara etki eden İngiltere'nin Brexit sonrası Avrupa'da bu kadar etkili olmayacağını dile getirdi.

Kaymakcı, popülizm sorununa işaret ederek referandumların demokrasinin ihtiyaçlarına karşılık vermekte önemli bir araç olup olmadığının bir sonraki referandumda düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

"İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir"

Dijital demokrasi çağının yaşandığını söyleyen Kaymakcı, "Herkes kendi internet sitesinde siyasetçi ya da gazeteci olup herhangi bir konuda, neredeyse hiçbir kontrol olmadan açıklama yapabiliyor. Çok önemli açıklamalar da yapsa kimse hesap vermiyor. Dijital demokrasi çağında buna da değinmemiz gerekiyor. Brexit'ten aldığımız en büyük derslerden biri de bu." ifadelerine yer verdi.

Kaymakcı, Brexit ile AB içinde yer alan büyük bir küresel düşünürün kaybedildiğine dikkati çekerek, "Ayrıca AB büyük bir etki ve tecrübe kaybına uğradı. Brexit'in daha fazla ayrılmaya yol açacağından korkuyorduk ama bu olmadı. Brexit, AB'nin geri kalanını birleştirdi. Şu an daha konsolide olmuş bir AB var. Belki de transatlantik ilişkilerimizde önemli bir güç ve etkiyi de kaybettik ve gelecek yıllarda bazı sorunlar yaşayabiliriz." diye konuştu.

AB'nin genişlemesini savunan bir üyenin de ayrıldığını vurgulayan Kaymakcı, AB'nin Avrupa entegrasyonu için daha fazla çalıştığını belirtti.

İngiltere'nin bir AB üyesi olmasına rağmen hiçbir zaman tam manasıyla Avrupa'ya entegre olmadığını kaydeden Kaymakcı, Brexit ile Avrupa'da bir boşluk oluştuğuna işaret ederek, "Bu boşluğu tam üye olmuş bir Türkiye'nin doldurabileceğini düşünüyorum. Brexit'in Türkiye için bir model olabileceğini de düşünüyorum. Şu an AB'nin İngiltere ile ilişkilerinin nasıl olacağını izleyeceğiz. Bununla ilgilenmiyoruz, tam üyelikle ilgileniyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaymakcı, AB'den ayrılan ve AB'ye katılmaya çalışan iki başbakan arasında geçen "Birimiz hata yapıyoruz ama hangimiz?" anekdotunu da paylaşarak, "Eğer İngiltere yanlış yapmıyorsa biz yanlış yapıyoruz ama biz hala doğru yolda olduğumuza inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecine bağlı olduğunu kaydeden Kaymakcı, "Kıbrıs sorunu sadece Türkiye ile AB arasında bir sorundu ancak Güney Kıbrıs, Türkiye'nin AB ile ilişkilerine yönelik yaptıklarını yapmaya devam ederse bu sorun İngiltere için de sorun oluşturabilir." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin AB şemsiyesi altında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum"

Toplantının soru cevap kısmında Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ciddi bir tutumu olduğunu belirten Kaymakcı, "Biz Türkiye'nin kimliğinin bir Batı kimliği olduğuna inanıyoruz ve bu AB üyeliğiyle onaylanacaktır. Bu durum bizim için hala stratejik ve yürüyen bir süreçtir." diye konuştu.

Hiçbir ülkenin AB'ye Türkiye kadar katkıda bulunamayacağını savunan Kaymakcı, "Türkiye bugün Afrika'da, Asya'da ve İslam dünyasında. Türkiye'nin AB şemsiyesi altında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum." dedi.

Kaymakcı, Türk halkının her türlü engele rağmen yüzde 80'inin AB üyeliğini desteklediğine de dikkati çekti.

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Türkiye, Brexit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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