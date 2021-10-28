Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB Komisyonu üyesi Varhelyi ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Brüksel'de bir araya geldi.

Varhelyi, Kaymakcı ile görüşmesi hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, AB- Türkiye ikili ilişkilerinin genel görünümünü ele aldıklarını bildirdi.

Görüşmede, aday ülke Türkiye'nin AB sürecinin yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, göç yönetimiyle ilgili iş birliği gibi konuların ele alındığı öğrenildi.