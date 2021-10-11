Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
11.10.2021 12:40
Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov görüşmesinden detaylar BELGRAD - Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov görüşmesinden detaylar BELGRAD - Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
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