Üye Girişi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü

22.10.2021 09:17
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'nun SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüşmesi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından SK E&C ve Daelim şirketlerinin...

Bakan Çavuşoğlu'nun SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüşmesi

SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü.

1915 Çanakkale Köprüsü, Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi 09:11 Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi Aşı olmayan hamile kadın, önce bebeğini sonra yaşamını yitirdi 08:54 Aşı olmayan hamile kadın, önce bebeğini sonra yaşamını yitirdi Oyuncu İnan Ulaş Torun, bir kız arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi 08:08 Oyuncu İnan Ulaş Torun, bir kız arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu 07:46 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu 07:38 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı 23:03 Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada 21:42 Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti 18:56 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti

Son Dakika Haberleri
08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı
08:41 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu
08:17 Eşinden yeni ayrılan adam, kafasından vurulmuş halde bulundu
08:07 Oyuncu İnan Ulaş Torun, bir kız arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi
07:58 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı
07:45 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu
07:38 Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı yapıldı! İmzalar atıldı, teslimat yakında
07:38 Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti
07:37 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu
07:35 Hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth taburcu edildi
Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü romantik pozlarla kutladı Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü romantik pozlarla kutladı         
09:12
İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı         
08:59
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
07:42
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü         
23:30
Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi         
22:11
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 09:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileri ile görüştü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement