Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nepal'in Mugu bölgesinde 32 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle Nepal halkı ve hükümetine başsalığı mesajı gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nepal'in Mugu bölgesinde gerçekleşen otobüs kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını yitirenlerin ailelerine ve dost Nepal halkı ile hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,