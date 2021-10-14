Dışişleri'nden Beyrut'taki olaylara ilişkin açıklama - Son Dakika

Dışişleri'nden Beyrut'taki olaylara ilişkin açıklama
14.10.2021 20:13
Dışişleri'nden Beyrut'taki olaylara ilişkin açıklamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir protesto sırasında göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.
Dışişleri'nden Beyrut'taki olaylara ilişkin açıklama
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir protesto sırasında göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta bugün düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından göstericilerin üzerine ateş açılması sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu vahim hadisenin sorumlularının bir an önce yakalanarak adalet önünü çıkartılmalarını temenni ediyor, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,
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