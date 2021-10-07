Üye Girişi
Dışişleri'nden, İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepki - Son Dakika

Dışişleri'nden, İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepki

07.10.2021 21:29
Dışişleri'nden, İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepki

Dışişleri'nden, İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepkiDIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'de bir mahkemenin aldığı Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararını kınadı.

Dışişleri'nden, İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'de bir mahkemenin aldığı Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz. Söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir. Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri'nden, İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi 21:06 Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi 20:26 İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi Son Dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte deneyimli hocaya verilen ceza 20:12 Son Dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte deneyimli hocaya verilen ceza
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi 20:00 Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda 19:23 Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın tutuklandı Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu 18:58 Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu
Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar 17:54 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu 16:54 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu

Son Dakika Haberleri
19:15 Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı! Köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı
19:14 Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu
19:13 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021
19:00 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021
18:34 Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
18:09 Bu canlı ilk defa görüldü! İsmi daha konulmazken, kan emerek hayatta kaldığı tespit edildi
18:07 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
18:03 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
17:53 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
Kağıthane'de tekme atmak isteyen seyyar satıcıya zabıtadan sert müdahale Kağıthane'de tekme atmak isteyen seyyar satıcıya zabıtadan sert müdahale         
21:17
Kargoda kaybolan dalak için tepki çeken ceza! Hasta ve yakınlarından tepki var Kargoda kaybolan dalak için tepki çeken ceza! Hasta ve yakınlarından tepki var         
21:04
Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar         
20:25
İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinadan muaf tutma kararı aldı İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinadan muaf tutma kararı aldı         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu         
19:14
Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz         
18:08
Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı         
17:34
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 21:34:11. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri'nden, İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepki - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement