Dışişleri'nden, İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepki - Son Dakika

Dışişleri'nden, İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'de bir mahkemenin aldığı Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz. Söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir. Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,