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DİTAŞ, Profil Sanayi ve 3S Kalıp Aparat'ın yüzde 70'ini satın alıyor - Son Dakika

DİTAŞ, Profil Sanayi ve 3S Kalıp Aparat'ın yüzde 70'ini satın alıyor

05.10.2021 10:53
DİTAŞ, Profil Sanayi ve 3S Kalıp Aparat'ın yüzde 70'ini satın alıyor, System.String[]

Türkiye'nin ve dünyanın büyük ticari araç üreticilerinin tedarikçisi olan Doğan Yedek Parça ve İmalat AŞ (DİTAŞ), yatırım stratejisi çerçevesinde, uzun yıllardır otomotiv sanayinde faaliyet gösteren Profil Sanayi ve Ticaret AŞ ile 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 70'ini...

Türkiye'nin ve dünyanın büyük ticari araç üreticilerinin tedarikçisi olan Doğan Yedek Parça ve İmalat AŞ (DİTAŞ), yatırım stratejisi çerçevesinde, uzun yıllardır otomotiv sanayinde faaliyet gösteren Profil Sanayi ve Ticaret AŞ ile 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 70'ini satın almak üzere anlaşma imzaladı.

DİTAŞ açıklamasına göre, üretiminin yüzde 90'ını ağır ticari araçlar için direksiyon ve süspansiyon sistem parçalarını kapsayan DİTAŞ, Profil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satın alınmasıyla otomobil ve hafif ticari araç grubuna da girerek tüm araç segmentlerine ulaşmış olacak. 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ve Profil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin çalıştığı müşteriler arasında Avrupa ve Türkiye'de faaliyet gösteren önde gelen otomotiv ana sanayi (OEM), tedarik sanayi şirketleri ( OES ) ve bağımsız yedek parça distribütörleri bulunuyor ve üretimlerinin yüzde 30'unu 30 farklı ülkeye ihraç ediyor.

Halka açık bir şirket olarak KAP'a da bildirim de bulunan DİTAŞ, kapanış işlemlerinin tamamlanması ile hisse devirlerini de gerçekleştirecek.

"Benzer organik ve inorganik yatırım ve büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş, Grup olarak hem mevcut şirketleri hızla büyütmek hem de yeni sektörlere girmek amacıyla stratejik yatırımlar yapmaya devam ettiklerini ve özellikle ihracat potansiyeli yüksek ve katma değer yaratan sanayi, ambalaj, teknoloji, fintek ve finansal hizmetlerle yenilenebilir enerji sektörlerine yönelik yatırımları sürdürdüklerini dile getirdi.

30 farklı ülkeye ihraç edilen ürünleriyle ön plana çıkan Profil Sanayi ve Ticaret AŞ ve 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret AŞ ile sektördeki rekabet güçlerini daha da ileriye taşıyacaklarını belirten Göğüş, "Yapılan bu yatırımın DİTAŞ ve Profil şirketlerinin entegre bir şekilde sektördeki güçlü konumlarını daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Bu tip işlemlerle şirketlerimizin ölçeğini ve rekabetçiliğini artırmayı ve daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz. Benzer organik ve inorganik yatırım ve büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

DİTAŞ Genel Müdürü Osman Sever ise, "Şirketimiz, mevcut yatırım stratejisi çerçevesinde, uzun yıllardır faaliyet gösterdiği otomotiv tedarik sanayinde ürün ve müşteri portföyünü genişleterek, katma değeri artıracak fırsatları değerlendirmeye devam ediyor. Yapılan satın almalar ile hem ürün gamı hem de müşteri portföyümüz genişliyor. Bu ortaklığın sektöre yeni bir heyecan ve hareket getireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Satın almalar ile ilgili heyecanlı olduklarını belirten Profil Sanayi ve Ticaret AŞ ve 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Sezer de, "Şirketimizin hızlı büyümesine vesile olacak Doğan Holding ile yaptığımız bu ortaklık için çok mutluyuz. Bu yatırım ile ortaya çıkan sinerji hem DİTAŞ'ı hem bizi daha da büyüterek ülke ekonomisine olumlu yönde katkı yapmaya devam etmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, Tragger, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİTAŞ, Profil Sanayi ve 3S Kalıp Aparat'ın yüzde 70'ini satın alıyor - Son Dakika


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