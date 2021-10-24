Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Erzurum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, servet, makam beklentisi ve şehvetin peşinden koşmayı uyuşturucuya benzeterek bunların etkisinden kurtulmanın önemine vurgu yaptı.

Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda, 2021 Yılı Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konferansı düzenlendi. Sinevizyon gösterimiyle başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisiyle devam etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, konferansta yaptığı konuşmada, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Erzurumlu Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'ya rahmet diledi.

İnsanların koşuşturmalarının çoğunu dünyalığa, servete, mala, makama, şana ve şöhrete yapıldığını bildiren İşliyen, "Alemlerin Rabb'i Allah'a ve Peygamber Efendimize vefadan mı bahsediyoruz? Allah'ın rızası anne ve babanın rızasına bağlı, Allah'ın öfkesi anne ve babanın öfkesine bağlı." dedi.

İşliyen, boğazından haram lokma geçmesindense, bir lokma devlet ve kamu hakkının, faiz ve kumarın geçmesindense ateşi yutmak daha evladır gerçeğine rağmen haram ve helal demeden yemenin izah edilemeyeceğini belirterek şunları dile getirdi:

"Menfaat ve dünya merkezli, dünya nimetlerinin varlığıyla ve elde edilmesiyle bağlantılı bir kulluk anlayışı bizim vefamızı gölgeliyor ve uyuşturuyor. Servet, makam beklentisi, şehvetin peşinden koşmak uyuşturucudur. Allah'a olan vefamıza ve sadakat göstermemizde sıkıntı yaşatıyor. O zaman ilk önce bizi uyuşturanların, uyuşturucuların etkisinden kurtulmak ve harekete geçmek gerekiyor. Vefamız dünyaya karşı değil. Kişi konuştuğu zaman yalan söyler, söz verip sözünde durmaz ve emanete riayet etmezse münafık olur. Zamanında ödenmeyen borçtan tutun da yerine getirilmeyen sözlere karşı her şeyde vefaya ihtiyacımız var ve hayatımızın her alanına vefayı yayabiliriz."

Program, din adamlarına verilen ödüllerle sona erdi.

Konferansa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, ilçe müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.