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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gençliğin önemine vurgu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gençliğin önemine vurgu Açıklaması

08.10.2021 18:06
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gençliğin önemine vurgu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ali Erbaş, genç nüfusun önemine işaret ederek, "Bir ülkenin ahlaklı, ilkeli, barışı ve huzuru, birlikte yaşama tecrübesini her şeyin üzerinde tutan, Rabb'inin rızasına göre hareket etmeye çalışan, Peygamberini, Kitabını tanıyan bir gençliğe sahip olması en...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ali Erbaş, genç nüfusun önemine işaret ederek, "Bir ülkenin ahlaklı, ilkeli, barışı ve huzuru, birlikte yaşama tecrübesini her şeyin üzerinde tutan, Rabb'inin rızasına göre hareket etmeye çalışan, Peygamberini, Kitabını tanıyan bir gençliğe sahip olması en büyük zenginliktir. İşte Türkiye, böyle bir hazineye sahip." dedi.

Erbaş, Gaziantep'teki Eruslu Diyanet Gençlik Merkezi temel atma töreninde, toplumun bütün kesimlerini, katmanlarını içine alarak insanlara hizmet etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kur'an- Kerim Kursu hocalarının 4-5 yaşından itibaren çocuklarla ilgilendiğini ifade eden Erbaş, 7'den 70'e ihtiyaç odaklı programlarla toplumun her kesiminden insanı doğru dini bilgiyle eğitip, bilgilendirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Gaziantep'teki genç nüfusa dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"18 yaş altı 1 milyon genç ve çocuğumuz var. 1,5 milyon da 30 yaşın altında insan var. Demek ki bu şehrin yüzde 75'i 30 yaşın altında. Türkiye'ye uyarladığımızda 30 milyona yakın öğrencimiz var. Nüfusu 30 milyonun altında olan 140 kadar ülke var. Bizim öğrenci sayımız bu kadar iyi. Bu bizim için en büyük zenginlik. Bir ülkenin ahlaklı, ilkeli, barışı ve huzuru, birlikte yaşama tecrübesini her şeyin üzerinde tutan, Rabb'inin rızasına göre hareket etmeye çalışan, Peygamberini, Kitabını tanıyan bir gençliğe sahip olması en büyük zenginliktir. İşte Türkiye, böyle bir hazineye sahip. Böyle bir genç nüfusa sahip. O zaman iş, bize düşer. İş vazife başında olan yetkililere düşüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu sorumluluğu üzerimize aldık. Müftülüklerimizle, Kur'an-ı Kerim hocalarımızla, imamlarımızla çocuklara, gençlere, ailelere hizmet etmeye çalışıyoruz."

Ülkenin 438 noktasında aile irşad büroları olduğunu aktaran Erbaş, bu kurumların başında da ilahiyat fakültesinden hoca hanımlar bulunduğunu, bunların da mahalle mahalle dolaşarak, manevi rehberlik yaptıklarını kaydetti.

Manevi rehberlerin gençlik merkezinde, yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında, cezaevlerinde hizmetler verdiğini anımsatan Erbaş, "Daha dün Konya Cezaevinde iki mahkum, bizim manevi rehberlerimizin önünde hafızlıklarını bitirdiler. Orada hafızlık merasimi yaptık. Hafız olanların sayısı artıyor. Ben de geçen yıl Ankara Sincan Cezaevindeki hafızlık merasimine katıldım. 5 kardeşimizden ikisi bitirdi. Diğerleri de İnşallah bitirmişlerdir. Belki sayıları da artmıştır. Birlikte çalıştığımız zaman güzel işlere imza atıyoruz." diye konuştu.

Erbaş, mücadelelerinin iyilik mücadelesi olduğunu ifade ederek, "Allah iyileri sever. Biz iyilik tohumu ekiyoruz, sloganımız da budur. Yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar devam edeceğiz. Türkiye'nin dışında 149 ülkeye ulaştık. Bu milletimizin en büyük tanıtımı demektir. 149 ülkeye kurban vesilesiyle ulaştığımızda iki kilo eti değil bu milletin cömertliğini, asaletini, yardımseverliğini, bayrağımızı tanıtıyoruz. Ülkemizde o kadar vakıf var ki bu bizim en büyük zenginliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Eruslu ailesinin birçok hayır işine imza attığını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğunu aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Aslında bu projede de onu görüyoruz. Şahinbey Belediyesi arsayı tahsis etti, müftülük proje ve organizasyonu yaptı, hayırseverimiz Kahraman Eruslu yapımını üstlendi. Bu güzelliği bugün paylaşan sizlere teşekkür ediyorum. Gaziantep'te çok fazla genç nüfus var. Bu yüzden gençlik merkezinin, Kur'an kurslarının sayısının artması lazım. Okulların, camilerin sayısının artması lazım."

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar katıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdunun açılışını gerçekleştirdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gençliğin önemine vurgu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gençliğin önemine vurgu Açıklaması - Son Dakika
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